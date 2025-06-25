Уж лучше пешком! Иномарки, которые никто не покупает

«За рулем» опубликовал список из 12 машин, которые у вас никто не захочет купить

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Факторы, снижающие ликвидность автомобиля на вторичном рынке

Цена. Переоцененные автомобили с пробегом долго ожидают покупателя. Причин завышенной цены две. Во-первых, некоторые модели изначально, еще на первичном рынке, имели более высокую цену в сравнении со стоимостью одноклассников других марок. На вторичке это становится недостатком. Во-вторых, сами автовладельцы часто переоценивают свои машины, помня о том, сколько сил и средств было в них вложено.

Позиционирование марки. Порой некоторые производители, модельный ряд которых состоит, в основном, из бюджетных машин, вдруг выпускают дорогой автомобиль, с претензией на премиальность. Однако в глазах потребителей такая модель все равно имеет более низкий статус. Также многие покупатели при выборе руководствуются национальным критерием. Не в почете в разные времена были корейские, китайские, французские бренды...

Комплектация. Многие покупатели по-прежнему с недоверием относятся к роботизированным коробкам передач и вариаторам из-за распространенного мнения об их недостаточной надежности. Также сторонятся определенных групп моторов: малообъемных двигателей (рабочий объем менее 1,4 л) с турбонаддувом и, наоборот, бензиновых агрегатов с излишними мощностью и рабочим объемом (из-за слишком большого транспортного налога). Традиционно не пользуются спросом бедные комплектации в сочетании с механической коробкой передач.

Редкость и специфичность модели. Марки и модели, пользовавшиеся ограниченным спросом на первичном рынке и имеющие узкую целевую аудиторию (например, Alfa Romeo), надолго зависают на площадках подержанных машин.