Какие бывают аккумуляторы и все ли они годятся для автомобилей

Эксперт «За рулем» раскрыл принцип работы гравитационного аккумулятора

© За рулем

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что такое гравитационный аккумулятор?

– Скажу сразу: под капот такая штука не поместится. Речь о циклопических сооружениях, напоминающих гигантские часы с гирями. Подняли гири – часы получили энергию.

Промышленные установки подобного назначения используют огромные бетонные блоки, которые, при наличии некоторого избытка энергии в источнике, поднимаются на определенную высоту, а при возрастании потребления энергии опускаются обратно, сглаживая пики мощности.

Все эти аккумуляторы не вырабатывают энергию, а лишь сохраняют ее на время. КПД таких установок достигает 80%.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на question@zr.ru. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».