Какие бывают аккумуляторы и все ли они годятся для автомобилей
Эксперт «За рулем» раскрыл принцип работы гравитационного аккумулятора
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Что такое гравитационный аккумулятор?
– Скажу сразу: под капот такая штука не поместится. Речь о циклопических сооружениях, напоминающих гигантские часы с гирями. Подняли гири – часы получили энергию.
Промышленные установки подобного назначения используют огромные бетонные блоки, которые, при наличии некоторого избытка энергии в источнике, поднимаются на определенную высоту, а при возрастании потребления энергии опускаются обратно, сглаживая пики мощности.
Все эти аккумуляторы не вырабатывают энергию, а лишь сохраняют ее на время. КПД таких установок достигает 80%.
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