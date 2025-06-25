Автомобили в Китае стоят очень дешево: возможно ли такое в РФ

В Китае слишком низкие цены на автомобили. Проблемой заинтересовался даже Минпромторг КНР, который совместно с агентством экономического планирования собрал совещание с производителями машин. Власти обеспокоены затянувшимися "ценовыми войнами" и предупредили отрасль о слишком низких ценах на автомобили. Дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, возможно ли такое в России.

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"В Китае сейчас действительно довольно низкие цены на автомобили, и это стало горячей темой для обсуждений, ведь некоторые модели стоят значительно дешевле, чем в России. Но нужно понимать, что там совсем другая структура ценообразования. У них компании выпускают большие объемы продукции. Китайские власти поддерживают производителей, налоги внутри страны невысокие, а логистика дешевая - все это сильно влияет на итоговую стоимость автомобиля. Когда китайские авто привозят в Россию, их цена возрастает. Это происходит из-за того, что к изначальной стоимости добавляется транспортировка, логистика, страховки, утилизационный сбор, таможня и НДС. Например, если автомобиль стоит в Китае 1,2 млн рублей, то в России его цена может составить 2,5-3 млн рублей", - отмечает директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина.

"В случае снижения ключевой ставки Центральным банком и ослабления курса рубля даже самые привлекательные предложения со скидками могут потерять свою актуальность. В июне спрос на новые автомобили в РФ снижается поэтому автодилеры предлагают хорошие скидки. Следует отметить, что существенная доля надбавки, взимаемой российскими дилерами, направляется на уплату государственных сборов и пошлин. Снизить цены на автомобили в России можно, но для этого нужно пересмотреть и упростить импортные пошлины, уменьшить утилизационные сборы, усилить локальное производство и сервисную инфраструктуру. Пока таких изменений не планируется и поэтому китайские автомобили в РФ останутся в 1,5-2 раза дороже, чем в Китае", - заключает Уткина.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев напоминает, что импортеры из Китая ведут на нашей территории независимую друг от друга ценовую политику, каждый самостоятельно определяет розничную цену, уровень скидок для дилеров и затраты на финансовые программы.

"Этот уровень складывается исходя из политики штаб-квартиры в Китае и финансовых возможностей. Другими словами, свободный рынок цен в России давно работает и какой-либо сговор маловероятен. По неофициальной информации, большинство производителей работают на нашем рынке в этом году в условиях низкой рентабельности вследствие высоких затрат на финансирование. Дисконтировать и устраивать ценовые войны не представляется возможным из-за отсутствия ресурсов на это", - отмечает он.

В то же время директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов обращает внимание на то, что в Китае огромное перепроизводство, и объем для них критично важен, так как он "размазывает" себестоимость продукции. Поэтому во главе угла для них - именно объемы.