"Серым" Li Auto в РФ грозит блокировка: автомобили превращаются в "кирпич"

Новое беспроводное обновление для Lixiang может превратить автомобиль в "кирпич". У гибридов, выпущенных начиная с мая, при попытке перейти на прошивку версии 7.4 блокируются все блоки, кроме лидара - таким образом производитель борется с "серым" импортом, говорят одни дилеры, другие импортёры утверждают об отсутствии каких-либо проблем.

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"Сам завод готовит обновление ОТА 7.4.1, которое исправит проблему окирпичивания для тех авто, кто еще не обновился на 7.4, но, увы, уже окирпиченным авто это не поможет", - цитируют "Известия" представителя дилера - компании "Автовернисаж". Он посоветовал тем, кто купил свой Li Auto по альтернативным каналам, пока забыть про обновление.

Проблему подтвердила Ирина Франк, генеральный директор Frank Auto. Она сообщила, что официальные лица из Lixiang сообщили, что ведётся работа над решением проблемы блокировки авто, активированным вне Китая. Инструмент ожидается к концу июля.

Представитель официального дистрибьютора Li Auto в РФ, компании Sinomach Auto, Алексей Кожухов исключил блокировку авто, и всё зависит от квалификации установщика: "У наших дилеров такого быть не может".

Не сталкивались с блокировками и в "Авилон Электро", представитель "Рольфа" Николай Иванов заявил, что специалисты компании научились работать с софтом Lixiang, а также отвечать на более серьёзные вызовы, связанные с европейскими авто.