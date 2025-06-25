В каких странах сегодня выгоднее покупать подержанные авто

В последнее время в России наблюдается тенденция к снижению спроса на новые автомобили, которая сопровождается ростом количества импортируемых подержанных машин. И, как полагает портал "Автовзгляд", эти процессы взаимосвязаны.

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При этом всё больше людей, желающих приобрести транспортное средство, рассматривают возможность покупки автомобиля без пробега по России, поскольку это более доступный и выгодный вариант. Кроме того, остаточная стоимость таких машин выше закупочной, что делает их ещё более привлекательными при грядущей перепродаже.

Однако перед принятием решения необходимо определиться не только с маркой и моделью, но и со страной происхождения машины.

Идея импорта автомобилей, в свою очередь, вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. Пользователи проявляют интерес как к традиционным "праворульным" моделям, которые привлекают внимание благодаря своей цене и качеству, так и к широкому спектру "леворульных" транспортных средств. Так, за три миллиона рублей можно приобрести весьма свежий Subaru Forester или BMW X3, в то время как в нашей стране стоимость данных кроссоверов будет разительно выше. Выбор за последнее время стал настолько велик, что у потенциального покупателя попросту разбегаются глаза.

Заместитель генерального директора по закупкам компании "РесурсТранс" Юлия Кравчук в беседе с порталом дала совет будущим автолюбителям, как сделать правильный выбор и подобрать себе нужный вариант.

По её словам, неоспоримым лидером по ввозу подержанных легковушек в настоящее время является Корея. Автомобили из этой страны отличаются оптимальным соотношением цены и качества. Кроме того, разница в стоимости с японскими моделями составляет от 15% до 25% в пользу корейских брендов. При этом Hyundai и Kia по оснащению не уступают продукции Toyota.

Географическая близость позволяет осуществлять быструю и экономически выгодную доставку через порт Владивостока, что существенно снижает затраты на приобретение.

В свою очередь, японские машины остаются в более дорогом ценовом сегменте. Высокие логистические расходы приводят к значительному увеличению стоимости покупки.

Несмотря на преимущества японских автомобилей, таких как технологическое лидерство в области гибридных двигателей, устойчивость к коррозии и точная информация о пробеге, они не в силах компенсировать высокие затраты на транспортировку.

Европейский премиум-сегмент остаётся нишевым направлением. Автомобили BMW, Mercedes-Benz и Audi традиционно пользуются спросом у определённой аудитории, но пробег более 150 000 километров существенно ограничивает выбор качественных экземпляров.

Американское направление традиционно связано с повышенными рисками.

Ранее "РГ" рассказывала о том, чем вызван рост популярности параллельного импорта из Кореи.