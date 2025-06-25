Параллельный мир: в каких странах сегодня выгоднее покупать подержанные авто
В последнее время в России наблюдается тенденция к снижению спроса на новые автомобили, которая сопровождается ростом количества импортируемых подержанных машин. И, как полагает портал "Автовзгляд", эти процессы взаимосвязаны.
При этом всё больше людей, желающих приобрести транспортное средство, рассматривают возможность покупки автомобиля без пробега по России, поскольку это более доступный и выгодный вариант. Кроме того, остаточная стоимость таких машин выше закупочной, что делает их ещё более привлекательными при грядущей перепродаже.
Однако перед принятием решения необходимо определиться не только с маркой и моделью, но и со страной происхождения машины.
Идея импорта автомобилей, в свою очередь, вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях. Пользователи проявляют интерес как к традиционным "праворульным" моделям, которые привлекают внимание благодаря своей цене и качеству, так и к широкому спектру "леворульных" транспортных средств. Так, за три миллиона рублей можно приобрести весьма свежий Subaru Forester или BMW X3, в то время как в нашей стране стоимость данных кроссоверов будет разительно выше. Выбор за последнее время стал настолько велик, что у потенциального покупателя попросту разбегаются глаза.
Заместитель генерального директора по закупкам компании "РесурсТранс" Юлия Кравчук в беседе с порталом дала совет будущим автолюбителям, как сделать правильный выбор и подобрать себе нужный вариант.
По её словам, неоспоримым лидером по ввозу подержанных легковушек в настоящее время является Корея. Автомобили из этой страны отличаются оптимальным соотношением цены и качества. Кроме того, разница в стоимости с японскими моделями составляет от 15% до 25% в пользу корейских брендов. При этом Hyundai и Kia по оснащению не уступают продукции Toyota.
Географическая близость позволяет осуществлять быструю и экономически выгодную доставку через порт Владивостока, что существенно снижает затраты на приобретение.
В свою очередь, японские машины остаются в более дорогом ценовом сегменте. Высокие логистические расходы приводят к значительному увеличению стоимости покупки.
Несмотря на преимущества японских автомобилей, таких как технологическое лидерство в области гибридных двигателей, устойчивость к коррозии и точная информация о пробеге, они не в силах компенсировать высокие затраты на транспортировку.
Европейский премиум-сегмент остаётся нишевым направлением. Автомобили BMW, Mercedes-Benz и Audi традиционно пользуются спросом у определённой аудитории, но пробег более 150 000 километров существенно ограничивает выбор качественных экземпляров.
Американское направление традиционно связано с повышенными рисками.
Ранее "РГ" рассказывала о том, чем вызван рост популярности параллельного импорта из Кореи.