Перечислены самые редкие Alfa Romeo, которые можно купить в России

Спорт, элегантность и харизма: самые редкие Alfa Romeo, которые можно купить в России
24 июня 1910 года в Милане была основана автомобильная компания Alfa Romeo, сегодня известная своими мощными спортивными моделями с высоким уровнем технической оснащенности. Автомобили Alfa Romeo неоднократно побеждали в крупнейших международных гоночных соревнованиях, таких как «Формула-1» и «Индикар».
Первая гоночная модель бренда появилась еще в далеком 1914 году, а несколько лет спустя заводская команда Alfa Romeo под названием Alfa Corsa уже получила широкую известность на мировой арене. В этом материале эксперты Авито Авто подготовили подборку самых эффектных машин марки, представленных на платформе.
Alfa Romeo Spider, 1995
Открывает подборку двухместный родстер Alfa Romeo Spider 1995 года выпуска. Этот автомобиль завораживает элегантным внешним видом, разработанным известным итальянским дизайнером Энрико Фумия. Экстерьер выделяется благодаря необычной форме кузова с заниженным профилем и «срезанной» задней частью, узкой решетке радиатора с «пробелом» посередине, слегка утопленным миниатюрным фарам округлой формы. В движение автомобиль приводит 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с., который позволяет ему достигать скорости 210 км/ч.
Alfa Romeo 75, 1990
Следующая модель в подборке – спортивный седан Alfa Romeo 75 1990 года выпуска. На платформе представлена последняя модель марки серии Potenziata, разработанная до ее поглощения концерном Fiat. Эти автомобили отличаются наличием усовершенствованного 3-литрового 6-цилиндрового двигателя мощностью 192 л.с., который позволяет ему разгоняться до сотни всего за 7,3 секунды. Примечательно, что два британских журнала – EVO и Classic & Sports Car – отметили великолепное звучание этого двигателя. Помимо этого, машины серии Potenziata отличаются эффектным дизайном салона, в котором заметна уютная темно-бежевая тканевая отделка, обтянутое кожей рулевое колесо и приборная панель с зеленой подсветкой.
Alfa Romeo 159, 2007
Завершает подборку эффектный седан Alfa Romeo 159 2007 года выпуска. Автомобиль привлекает внимание благодаря изысканному дизайну, созданному рукой талантливого Джорджетто Джуджаро. V-образная решетка радиатора гармонично сочетается с утопленными тройными фарами в сужающейся к центру конструкции. Машина оснащена 2,2-литровым двигателем мощностью 185 л.с., благодаря которой до сотни она разгоняется за 9 секунд и достигает максимальной скорости 222 км/ч.
За счет стильного внешнего вида, надежной подвески и современных систем безопасности модель даже заняла третье место по версии конкурса «Европейский автомобиль года» в 2006 году.