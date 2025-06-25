Перечислены самые редкие Alfa Romeo, которые можно купить в России

24 июня 1910 года в Милане была основана автомобильная компания Alfa Romeo, сегодня известная своими мощными спортивными моделями с высоким уровнем технической оснащенности. Автомобили Alfa Romeo неоднократно побеждали в крупнейших международных гоночных соревнованиях, таких как «Формула-1» и «Индикар».

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Первая гоночная модель бренда появилась еще в далеком 1914 году, а несколько лет спустя заводская команда Alfa Romeo под названием Alfa Corsa уже получила широкую известность на мировой арене. В этом материале эксперты Авито Авто подготовили подборку самых эффектных машин марки, представленных на платформе.

Alfa Romeo Spider, 1995

© Stellantis

Открывает подборку двухместный родстер Alfa Romeo Spider 1995 года выпуска. Этот автомобиль завораживает элегантным внешним видом, разработанным известным итальянским дизайнером Энрико Фумия. Экстерьер выделяется благодаря необычной форме кузова с заниженным профилем и «срезанной» задней частью, узкой решетке радиатора с «пробелом» посередине, слегка утопленным миниатюрным фарам округлой формы. В движение автомобиль приводит 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с., который позволяет ему достигать скорости 210 км/ч.

Alfa Romeo 75, 1990

© Stellantis

Следующая модель в подборке – спортивный седан Alfa Romeo 75 1990 года выпуска. На платформе представлена последняя модель марки серии Potenziata, разработанная до ее поглощения концерном Fiat. Эти автомобили отличаются наличием усовершенствованного 3-литрового 6-цилиндрового двигателя мощностью 192 л.с., который позволяет ему разгоняться до сотни всего за 7,3 секунды. Примечательно, что два британских журнала – EVO и Classic & Sports Car – отметили великолепное звучание этого двигателя. Помимо этого, машины серии Potenziata отличаются эффектным дизайном салона, в котором заметна уютная темно-бежевая тканевая отделка, обтянутое кожей рулевое колесо и приборная панель с зеленой подсветкой.

Alfa Romeo 159, 2007

© Stellantis

Завершает подборку эффектный седан Alfa Romeo 159 2007 года выпуска. Автомобиль привлекает внимание благодаря изысканному дизайну, созданному рукой талантливого Джорджетто Джуджаро. V-образная решетка радиатора гармонично сочетается с утопленными тройными фарами в сужающейся к центру конструкции. Машина оснащена 2,2-литровым двигателем мощностью 185 л.с., благодаря которой до сотни она разгоняется за 9 секунд и достигает максимальной скорости 222 км/ч.

За счет стильного внешнего вида, надежной подвески и современных систем безопасности модель даже заняла третье место по версии конкурса «Европейский автомобиль года» в 2006 году.