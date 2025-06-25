Стоит ли брать Volkswagen Tiguan второго поколения

Эксперт "За рулем" Александр Виноградов дал ответ всем автолюбителям, задающимся вопросом о том, можно ли в настоящее время приобрести качественный немецкий кроссовер на вторичном рынке, имея в кармане 2 миллиона рублей. Специалист издания настоятельно советует при наличии схожего бюджета обратить свой взор на Volkswagen Tiguan второго поколения, выпускавшийся с 2017 по 2021 года. По его мнению, это один из весьма надёжных вариантов, представленных на нашем рынке в данной ценовой категории.

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Большинство автомобилей за указанную стоимость оснащены бензиновым двигателем 1.4 TSI с турбонаддувом, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. На выбор доступны как переднеприводные, так и полноприводные версии.

По словам Виноградова, двигатели серии ЕА211 в целом отличаются надёжностью. Однако необходимо тщательно проверить состояние водяного насоса и термостата, которые могут потерять герметичность. Ремень ГРМ следует менять не по регламенту завода-изготовителя, а каждые 60 тысяч километров пробега. Кроме того, некоторые моторы могут иметь проблемы с актуатором турбины.

При большом пробеге на коже руля и обивке сидений кроссовера могут появиться признаки износа.

В редких случаях в указанный бюджет можно найти автомобиль с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил, но, скорее всего, он будет старше. У такого двигателя также могут быть проблемы с текущим водяным насосом.

В отношении современных роботизированных коробок передач DSG, как 6-ступенчатой с мокрым сцеплением, так и 7-ступенчатой с сухим, можно сказать, что они уже избавились от своих первоначальных проблем. Однако это не отменяет необходимости регулярной диагностики и обслуживания.

Особенно важно следить за своевременной заменой жидкости в муфте Haldex. Эту процедуру рекомендуется проводить каждые 60 тысяч километров пробега.

Что касается лакокрасочного покрытия Tiguan, то оно демонстрирует высокую устойчивость по сравнению с корейскими и японскими аналогами, сколы на кузове появляются гораздо реже.

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