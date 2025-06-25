Назван надежный немецкий кроссовер за 2 млн рублей

В России на вторичном рынке можно приобрести надежный немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan за 2 млн рублей. Об этом рассказал редактор журнала «За рулем» Александр Виноградов.

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Речь идет про модели второго поколения 2017–2018 г. Как правило, они оснащены мотором на 1,4 л и 150 л.с. Доступны переднеприводные и полноприводные версии.

«Турбомотор серии ЕА211, в целом, надежен. Нужно обязательно проверить состояние блока водяного насоса и термостата, который нередко теряет свою герметичность. Ремень ГРМ лучше менять каждые 60 тысяч км. У части двигателей были проблемы с актуатором турбины», — рассказал Виноградов.

Он добавил, что роботизированные коробки передач DSG надежны, но они нуждаются в регулярной диагностики. Лакокрасочное покрытие Tiguan же известно своей стойкостью и не разочарует.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее был назван самый популярный автомобиль в Европе.