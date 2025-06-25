Как автомобили Exlantix готовят для российского рынка

Премиальные автомобили Exlantix, предназначенные для реализации на российском рынке, подвергаются многоступенчатой системе контроля качества, включающей в себя ряд критически важных этапов.

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Данная процедура является неотъемлемой частью мер, предпринимаемых заводом-производителем для обеспечения соответствия продукции международным стандартам качества и безопасности.

В программу контроля качества входят следующие процедуры: устранение повреждений, полученных при транспортировке; проверка всех компонентов; регулировка углов установки колёс; тестирование тяговой батареи с помощью циклов заряда и разряда; проверка работоспособности полного привода и электродвигателей; тестирование на герметичность и шумоизоляцию.

Кроме того, проводится обновление программного обеспечения, проверка качества сборки, наличия зазоров в интерьере и экстерьере, давления в шинах и уровня технических жидкостей. Завершающими этапами являются полировка и шестифазная мойка.

В настоящее время на российском рынке представлен только полноразмерный кроссовер Exlantix ET. Его стоимость начинается от 6,6 миллиона рублей. Автомобиль оснащён гибридной силовой установкой последовательного типа, которая включает два электродвигателя и 1,5-литровый турбированный двигатель. Суммарная мощность установки составляет 469 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час всего за 4,8 секунды.

Летом текущего года модельный ряд должен пополниться и новым седаном Exlantix ES.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что бренд GAC раскрыл подробности о своем первом гибридном кроссовере для РФ.