Названы пять минусов Ford Focus третьего поколения

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках подержанного Ford Focus третьего поколения.

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«На третьем Фокусе вместо традиционного автомата устанавливается робот Powershift с двумя сцеплениями. Сальник его первичного вала не отличается надежностью и вскоре начинает течь. Грязь, попадая через него в масло, ускоряет износ вилок сцепления», — сказал эксперт.

Что касается моторов, то самым массовым стал 125-сильный двигатель объемом 1,6 литра. Слабое место у него — течь прокладки клапанной крышки.

Обычно проблемы с подвеской начинаются после 100 тыс. километров и сводятся к кончине сайлент-блоков передних рычагов. Многие автомобили страдают стуком рулевой рейки с электроусилителем.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.