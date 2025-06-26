В Nissan представили самую быструю и мощную версию спорткара Z

Компания Nissan официально представила спорткар Z от спортивного подразделения — Nissan Z NISMO, самый быстрый и мощный автомобиль в линейке.

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Nissan Z NISMO отличается большей мощностью и более высоким крутящим моментом, перенастроенной подвеской и тормозами, более эффективной аэродинамикой и более широкими колёсами с более агрессивным составом резины.

Автомобиль оснащается 3-литровым твин-турбо двигателем V6 мощностью 420 л. с. (на 20 л. с. больше стандартной Z) и 520 Нм крутящего момента (на 45 нМ выше). За счёт дополнительной мощности максимальная скорость достигла 279 км/ч, что на 29 км/ч больше, чем у стандартного Nissan Z.

Девятиступенчатая автоматическая трансмиссия, как и двигатель, была переработана специалистами NISMO. Она отличается укороченным ходом сцепления и улучшенной теплоёмкостью, а также более быстрым переключением передач. Подвеска получила более жёсткие пружины и стабилизаторы, а жёсткость кузова на кручение увеличилась на 2,5%.

Отметим, что компания Nissan переживает большие финансовые проблемы. По данным Reuters, за прошедший финансовый год компания понесла убытки в $ 4,5 млрд. План по исправлению ситуации включает в себя сокращение 20 тыс. сотрудников, что составляет порядка 15% общей численности компании.