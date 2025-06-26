Эксперт назвал минимальную сумму для покупки надежного авто с пробегом

В условиях высокой стоимости новых автомобилей, рынок подержанных транспортных средств становится доминирующим сегментом. Большинство потенциальных покупателей в настоящее время предпочитают приобретать машины с пробегом. Однако и здесь не всё так просто: цены на "вторичку" часто завышены, а качество товара не всегда соответствует ожиданиям. К тому же, чтобы найти действительно стоящий экземпляр, который будет надёжным и не потребует постоянных ремонтов, нужно приложить немало усилий.

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Портал "АвтоВзгляд" в беседе с экспертами рынка попытался выяснить, какой объём сбережений необходим для приобретения надёжного железного коня, который будет служить верой и правдой, не требуя постоянного обслуживания.

Отвечая на вопрос, каков минимальный порог, чтобы стать полноценным автолюбителем, сложно найти два одинаковых мнения. Кто-то делает ставку на минимальные расценки новых легковушек, указанные на сайтах автосалонов, однако большинство будет уповать на стоимость машин на классифайдах.

В теории можно приобрести свою мечту и за сумму меньше 100 000 рублей. Такие автомобили, хоть и нечасто, но всё же встречаются в продаже. Однако, как правило, у них есть проблемы с документами, двигатель работает на пределе возможностей, а кузов требует ремонта.

Более того, надежда на старый добрый автопром советского и российского производства, который можно приобрести за 100-150 тысяч рублей в рабочем состоянии, к сожалению, не оправдывается. Такие машины требуют постоянного ухода, гаража и значительных навыков в ремонте.

Опыт показывает, что "жизнь" начинается с отметки в 300 000 рублей. За эту сумму можно приобрести старенький седан или лифтбек, который уже не блещет красотой, но всё ещё в рабочем состоянии.

Согласен с этим расхожим мнением и руководитель отдела автопарка ГК "Альфа-Лизинг" Андрей Кочнев. Он отметил, что за указанную сумму можно найти вполне достойный вариант. Среди подходящих моделей он выделяет ВАЗ-2114, Lada Granta и Renault Logan 2010-2015 годов с механической коробкой передач. Водителям, предпочитающим автомат, подойдут Nissan с двигателями QG и Honda D-серии, так как запчасти для них легко найти.

Однако необходимо учитывать, что все вышеупомянутые машины потребуют регулярного технического надзора и капитальных вложений для поддержания их в хорошем состоянии.

Обслуживание б/у автомобилей неразрывно связано с заменой деталей тормозной системы, шин, аккумуляторов и прочего. Это обязательные процедуры, требующие значительных затрат, которые зависят от состояния каждого конкретного экземпляра и износа его компонентов. Поэтому при выборе машины надо точно понимать, что она будет приобретаться не на последние деньги и определенная сумма уже заложена на непредвиденные расходы.

Ранее "РГ" рассказывала о том, в каких странах выгоднее всего покупать подержанный автомобиль.