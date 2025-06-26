Карачаровский завод и «Москвич» выпустили лифтовую кабину

Карачаровский механический завод (КМЗ) совместно с брендом «Москвич» представили новую модель лифтовой кабины, которую показали на выставке Russian Elevator Week — 2025. Эта разработка объединяет технологии московского автопрома и лифтостроения. Дизайн кабины повторяет формы салона автомобиля «Москвич».

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Кабина отделана глянцевыми серыми и черными панелями, оснащена 24-дюймовым экраном и сенсорной панелью с подсвеченной гравировкой «Москвич». В потолок встроена светодиодная подсветка. Лифты рассчитаны на здания высотой до 64 этажей, выдерживают нагрузку до 630 килограммов и движутся со скоростью 4 метра в секунду.

КМЗ позиционирует эту модель как лифт бизнес-класса. Сейчас на базе завода также создается первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения.