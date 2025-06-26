Новый концепт-кар Mercedes-AMG получил 1360 л. с.

Подразделение Mercedes-AMG представило концепт-кар AMG GT XX с тремя электромоторами с осевым потоком суммарной мощностью более мегаватта (1360 л. с.) и максимальной скоростью свыше 360 км/ч. «Это новый этап в истории AMG», — заявил исполнительный директор Mercedes-AMG Михаэль Шибе.

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Двигатели с осевым потоком отличаются от традиционных электромоторов работой магнитного поля, они мощнее, компактнее, более энергоёмки и обеспечивают более высокий крутящий момент. У концепт-кара AMG GT XX три таких мотора — два образуют блок на задней оси, ещё один расположен на передней.

Машина также оснащается передовыми батареями, построенными с помощью технологий, отработанных в Формуле-1. Дальность хода автомобиля не сообщается, однако, по словам создателей, пяти минут заряда будет достаточно, чтобы проехать около 400 км.

Автомобиль также выделяется ярким дизайном с агрессивной передней частью и закруглёнными крыльями, а также программируемым дисплеем между задними фонарями. Создатели отмечают, что при проектировании кузова добились коэффициента аэродинамического сопротивления 0,198, что делает AMG GT XX самым аэродинамически эффективным дорожным автомобилем марки.

Запуск автомобиля в производство не планируется, однако концепт послужит базой для новой модели, которая придёт на смену Mercedes-AMG GT 4-Door.