Наушники за рулем влияют на безопасность вождения

Наушники за рулём влияют на безопасность вождения
Не все водители предпочитают тишину при поездках в машине. Большая часть из них в пути всё-таки имеет какой-то звуковой фон в салоне, хотя бы потому, чтобы скрасить монотонные участки дороги или не уснуть. Многими исследованиями доказано, что музыка в дороге способствует поддержанию концентрации и бодрости.
Но эксперт предостерёг от использования наушников за рулём. Есть водители, которые именно таким образом слушают музыку, аудиокниги, звуки природы или расслабляющие мантры. В настоящее время в законодательстве не предусмотрено наказание за использование наушников в дороге, напомнил он.
«Но не слышать из-за них дорожную обстановку — это опасно. В наушниках человек может не услышать сигнала соседнего автомобиля, который предупреждает его об опасности», — объясняет он и отмечает, что так можно прослушать и сирену скорой помощи или полиции. Кроме того, громко включённая музыка в наушниках притупляет внимание, затормаживает реакцию и возбуждает нервную систему, «В наушниках за рулём, конечно же, ездить нельзя. Но если мы говорим про штатную аудиосистему автомобиля — это не только не вредно, но и полезно», — подытожил Шкуматов.