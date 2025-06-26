Наушники за рулем влияют на безопасность вождения

Не все водители предпочитают тишину при поездках в машине. Большая часть из них в пути всё-таки имеет какой-то звуковой фон в салоне, хотя бы потому, чтобы скрасить монотонные участки дороги или не уснуть. Многими исследованиями доказано, что музыка в дороге способствует поддержанию концентрации и бодрости.

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Но эксперт предостерёг от использования наушников за рулём. Есть водители, которые именно таким образом слушают музыку, аудиокниги, звуки природы или расслабляющие мантры. В настоящее время в законодательстве не предусмотрено наказание за использование наушников в дороге, напомнил он.