Эксперт рассказал о плюсах и минусах подержанного Dongfeng AX7

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах подержанного Dongfeng AX7

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Китайские кроссоверы все еще вызывают опаску – а что с ними будет через несколько лет эксплуатации?

Меж тем, тренду уже несколько лет, и по отдельным моделям нам известно достаточно подробностей. Хотя и далеко не все.

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев исследует как раз такие машины – пусть и сравнительно новые на нашем рынке, но уже дающие надежду на то, что это настоящие автомобили, а не рассыпающиеся за несколько лет поделки.

Одна из таких моделей – Dongfeng AX7. Эти переднеприводные кроссоверы китайской сборки продавались у нас в 2017-2019 годах. Длина кузова – 4690 мм, клиренс – 190 мм, багажник – 565 литров. То есть по размерам это скорее среднеразмерный кросс, причем с очень просторным салоном. А цены – как на компактные кроссоверы: 1,2-1,8 млн рублей.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Еще важнее, что DFM AX7 не такой уж и китайский. Конструкция шасси заимствована у Honda CR-V. Под капотом установлен мотор Peugeot EW10A 2.0 (140 л.с.). Есть жалобы на высокий расход масла, но почему-то по отдельным моторам. И все они плохо переносят некачественное топливо. Более серьезных недугов нет, а ресурс превышает 300 тысяч км. Сочетается с французской же механической 5-ступенчатой коробкой или гидроавтоматом АТ6 (он же Aisin TF-70SC). Ни к тому, ни к другому нареканий нет, правда, машины с МКП в России – большая редкость.

Основной недостаток AX7 – эксплуатационные особенности практически не изучены. Разрозненные отзывы владельцев не дают о них внятного представления. Можно утверждать лишь, что после шести лет коррозия проявляется, в основном, со стороны днища. Сборка добротная, материалы салона – не очень. Оснащение можно назвать богатым только в топовых комплектациях.