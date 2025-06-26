В России продают ВАЗ-2109 1998 года в исключительном состоянии

Очередная "капсула времени" обнаружилась в Москве: "Российская газета" нашла в продаже хэтчбек ВАЗ-2109 в редком цвете "Мурена". Автомобиль находится в исключительном состоянии.

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Это неудивительно, так как пробег "девятки" составляет 9150 км. Автомобиль выпущен в 1998 году, покупался новым и до сих пор не имеет никаких признаков эксплуатации. Больше подробностей о "капсуле" нет.

В комплекте с машиной предлагаются оригинальные комплект ключей, сервисная книжка, руководство по эксплуатации и брызговики, которые не устанавливались.

ВАЗ-2109 оснащён 8-клапанным двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 81 л.с., 5-ступенчатой МКП, привод - передний.

Цена - 1 200 000 рублей.

Ранее "РГ" писала о выставленной на продажу "девятке" в Германии, но её состояние и пробег не идут ни в какое сравнение с московским хэтчбеком, правда, там и цена бросовая.