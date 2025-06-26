Что нужно знать об автомобилях марки Solaris?

Название Solaris для российских автомобилистов стало абсолютно понятной и железно устойчивой константой. А теперь это имя носит марка, которая объединяет несколько отлично знакомых нам всем моделей. Напомним о них самое главное.

© Quto.ru

Посыл у нового российского бренда с хорошо известными моделями вполне понятен: Solaris — это новое имя для проверенных автомобилей с корейской родословной. Их важное отличие на сегодняшнем рынке — разумный технический консерватизм и надёжность. Что стоит за этими тезисами? Это мы и проясним.

Если вы вдруг не слышали, то сообщаем: новый российский автомобильный бренд Solaris предлагает целую линейку популярных компактных автомобилей, которые унаследовали и вобрали все лучшее от ушедших корейских бестселлеров недавнего прошлого.

© Solaris

© Solaris

© Solaris

Выпуск полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской налажен на заводе под Санкт-Петербургом. Работу современного автосборочного производства, которое некогда принадлежало известному южнокорейскому концерну, возобновила компания «АГР Холдинг», сохранив высокий уровень автоматизации, мировые стандарты качества и команду высококвалифицированных профессионалов. Всю продукцию нового бренда объединяет главное: это проверенные конструктивные решения, дающие высокую надёжность. Важно, что при этом марка имеет отличное техническое сопровождение по всей стране.

© Solaris

Мастера адаптации

Во-первых, эти автомобили изначально разрабатывались и доводились с учётом российских дорожно-климатических условий и эксплуатационных реалий: это значит, что подвески приспособлены для наших дорог, двигатели способны переваривать не самый лучший бензин и заводиться в суровые морозы... а кресла спроектированы в расчёте на фигуру среднего россиянина.

В этом ряду не забудем и «тёплые опции», отсутствующие у большинства конкурентов. Пускай лето сейчас в самом разгаре, но зимой вы вспомните о них с благодарностью: здесь и подогрев форсунок омывателя, и обогревы зеркал заднего вида, и обогрев лобового стекла по всей его площади. Плюс внутри — подогревы руля, передних кресел, заднего дивана.

© Solaris

Кузов отличается высокой коррозионной стойкостью и готов к встрече даже с агрессивными московскими реагентами. Панели штампуются из оцинкованного листа, кузов после окраски подвергается антикоррозионной обработке, включающей восковое покрытие скрытых полостей, а его нижнюю часть покрывают пластичной антигравийной мастикой двух видов.

Классическая конструкция

Во-вторых, разумный технический консерватизм — двигатели без турбонаддува не поразят вас разгонной динамикой, но зато их проверенная конструкция не обещает неприятных сюрпризов в ходе эксплуатации. И стоимость их обслуживания будет значительно ниже, чем у более изощрённых в конструктивном плане моторов. Всё это в полной мере относится и к двигателям 1.4 на седанах HS, и к моторам 1.6, которые ставятся на все модели «Соляриса», и к двухлитровым агрегатам на кроссоверах HC.

То же самое относится к трансмиссии, причём даже в бо́льшей мере. Сейчас мы имеем в виду не ручную коробку передач — про неё и сказать-то нечего, это добротный неубиваемый шестиступенчатый агрегат. А вот автоматическая коробка передач на Солярисах — это в нынешних условиях настоящая находка. Ведь у большинства конкурентов двухпедальные версии оснащаются трансмиссиями двух типов: это или клиноременный вариатор, или «робот» с двумя сцеплениями.

© Solaris

© Solaris

Первый очень недорог в производстве (что выгодно автопроизводителям) и даёт неплохую экономичность (что выгодно автовладельцам), но плохо держит высокие нагрузки, перегревается даже на лёгком бездорожье и в целом отличается хрупкой конструкцией.

«Роботы» тоже выгодны для экономии топлива и бывают неплохи для динамичного вождения, но... зачастую отличаются дёрганым характером, плохо переносят движение в пробочном режиме «старт-стоп», тоже склонны к перегреву на бездорожье и имеют нежный и сложный блок мехатроники.

А вот моделям Solaris повезло больше: у них шестиступенчатый «автомат» классической конструкции — то есть гидромеханического типа. Такой агрегат дороже в производстве, зато даёт непревзойдённую плавность трогания и переключений, способен хоть всю жизнь провести в пробка, и в целом гораздо выносливее при больших нагрузках за счёт гидротрансформатора, большого объёма гидравлического масла и планетарных рядов с пакетами фрикционов.

Полный привод

Что касается кроссовера Solaris HC, то у него есть ещё один «трансмиссионный» козырь — это наличие полного привода. Да, ещё не так давно словосочетание «переднеприводный кроссовер» было поводом для шуток, но сейчас у многих моделей-конкурентов привод на все колёса не предусмотрен даже в виде опции!

© Solaris

© Solaris

А вот покупатели «Соляриса», живущие в снежных регионах или совершающие вылазки на природу, могут заказать вариант с повышенной проходимостью, причём доплатив совсем небольшую сумму. Кстати, у полноприводных машин предусмотрена функция принудительной блокировки муфты подключения задних колёс, действующая на скоростях до 60 км/ч — что может быть полезно, например, при выезде с обледеневшей дорожки.

Выверенная эргономика

Электроника здорово облегчает жизнь. При этом, современный автомобиль не должен заставлять водителя приспосабливаться к большим и пестрым тачскринам. Перекладывать всё управление второстепенными функциями на сенсорные экраны попросту опасно! Поэтому в салоне «Солярисов» — тактильно понятный блок управления климатической установкой с удобными поворотными рукоятками и отдельные физические кнопки включения подогревов. И даже на мультимедийном устройстве основные функции доступны при помощи поворотного энкодера и нескольких кнопок — отводить взгляд на экран практически не нужно.

© Solaris

© Solaris

© Solaris

© Solaris

© Solaris

И самое главное — удобство посадки. У кресел удачно подобранная жёсткость и хороший профиль. В топ-комплектациях Solaris HC даже можно получить регулировку выступания валика поясничного подпора и изменяемый наклон подушки. А ещё отметим регулировку рулевой колонки по двум осям. Казалось бы, в наше время это даже упоминать глупо, но на многих машинах сегмента В вылет не регулируется... В целом, эргономика места водителя на «Солярисах» — образцовая!

«Цифровой автомобиль»

Несмотря на очевидный консерватизм, все модели Solaris оснащаются довольно продвинутой бортовой электроникой со встроенной телематической системой, которая позволяет контролировать машину со смартфона. Поддерживается дистанционный запуск через приложение, использование телефона вместо ключа, мониторинг состояния автомобиля (например, уровень топлива и заряд батареи). А ещё можно отслеживать положение машины на карте и вести статистику расхода топлива и скорости движения — что крайне полезно для корпоративных парков, сервисов аренды и такси.

© Solaris

© Solaris

Разумеется, все эти функции облегчают жизнь и частным клиентам. Их запросы к автомобилю могут радикально отличаться от того, что считается важным в корпоративных автопарках. Но компромиссы не потребуются: модели Solaris предлагают широкий выбор комплектаций.

Техническое сопровождение

Модельный ряд Solaris хорошо защищен как от проблем с наличием запасных частей, так и от проблем с обслуживанием. Сейчас у бренда более ста дилерских центров по всей стране, от Калининграда до Владивостока, и формирование сети продолжается. Так что вы не останетесь без сервиса и запчастей даже в самых отдалённых уголках страны.

Отметим и высокую ремонтопригодность: чем конструкция проще, тем меньше потенциальных точек отказа и легче обслуживание. Впрочем, стоит верно трактовать эту простоту: речь идет о продуманной конструкции, которая разработана с расчетом на сложные климатические условия. Не секрет, что все модели Solaris разработаны с учетом специфики России и её дорог.

И последнее: гарантия на автомобили составляет 3 года или 100 тысяч километров.