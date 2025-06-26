Почему короткие поездки "убивают" масло быстрее долгих

Пару километров до магазина или офиса кажутся безобидной мелочью, но именно такие короткие рейсы (менее 10-15 км, особенно зимой) оказываются для масла и двигателя куда вреднее, чем многочасовая трасса. Главная причина - работа мотора не по пробегу, а по моточасам: в городе 100 км это примерно 5 часов работы, на трассе - всего около 1 часа. Пять часов против одного - и масло стареет в пять раз быстрее. Об этом "Российской газете" рассказал эксперт компании Tamashi Константин Ожогин.

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Что происходит с маслом при холодных запусках

Масло не набирает рабочую температуру.

Для идеальной смазки нужно 90-110 °C. В городской суете мотор часто не прогревается даже до 70 °C, а зимой - ещё меньше. В итоге:

- в картере конденсируется влага → образуется эмульсия (белёсый налёт под крышкой заливной горловины);

- недогоревший бензин разжижает масло и ухудшает его защитные свойства.

Основной износ приходится на первые секунды

До 75 % износа деталей случается в первые 30 сек после старта, пока густое холодное масло только поднимается по каналам.

Растёт количество шламов и нагара

Масло не успевает "вымыть" сажу, частички износа и продукты горения, они оседают в каналах и на деталях.

Почему заводской регламент здесь не работает

Большинство автопроизводителей ориентируются на смешанный цикл без учёта реальных пробок, автозапуска и сурового климата. В России 95 % машин фактически ездят в "тяжёлом режиме", поэтому сами же бренды рекомендуют: если стоите в пробках, активно прогреваете двигатель или любите динамичный стиль, режьте межсервисный интервал примерно вдвое.

Признаки, что масло "устало" раньше срока

- Появился характерный запах бензина на щупе.

- Горит или мигает индикатор давления на холостых при прогретом моторе.

- Масло слишком тёмное или, наоборот, подозрительно светлое (может быть подделкой и не удерживает загрязнения).

- Белая эмульсия на крышке - сигнал конденсата.

- Любой из этих симптомов - повод не тянуть и просто заменить масло.

Как уменьшить вред от коротких поездок

- Меняйте масло чаще. Если ваш маршрут - сплошные короткие дистанции, меняйте через 7 000-10 000 км или по моточасам, а не по "паспортным" 15 000 км.

- Выбирайте правильную вязкость. Синтетика 0W-20 или 5W-30 быстрее прокачивается на холодную. Смотрите допуски, а для глубокой оценки - температуру вспышки и испаряемость: чем выше первая и ниже вторая, тем надёжнее масло при перегреве.

- Дайте мотору минуту. Зимой прогревайте двигатель минимум 60-90 сек после запуска (дольше - лишний нагар, меньше - сухое трение).

- Устраивайте "прожарку" раз в месяц. 30-40 км непрерывной трассы выпарят влагу и помогут очистить систему.

- Следите за состоянием. Быстрое очернение, эмульсия или падение уровня - сигналы перейти на более частое ТО.

Короткие городские поездки - главный враг моторного масла: двигатель долго остаётся холодным, в смазку попадает влага и топливо, а моточасы растут в геометрической прогрессии. Единственный надёжный способ избежать преждевременного износа - сократить интервал замены и подобрать масло, рассчитанное именно на частые холодные старты. Вовремя сменить расходник всегда дешевле, чем ремонтировать силовой агрегат, - отмечает эксперт.