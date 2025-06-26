В России начались продажи седана Genesis G90 2025 года

В России возобновили продажи премиальных автомобилей Genesis G90, поставляемых в нашу страну путем параллельного импорта крупными дилерами бренда. Об этом "Российской газете" удалось узнать в ходе мониторинга сайтов бесплатных объявлений.

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Если ранее официально продаваемые в РФ машины имели три вида силовых агрегатов, то сейчас к покупке доступны лишь седаны с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 380 лошадиных сил, агрегатирующимся АКПП. Привод - полный.

Стоимость G90 в столичных салонах находится на отметке в 19 200 000 рублей, однако при учете покупки машины в кредит и сдаче своего старого автомобиля в trade-in скидка составит 450 000 рублей, а цена снизится до 18 750 000 рублей.

Все представленные в объявлении седаны были произведены в Корее и имеют одинаковую комплектацию Prestige. Среди опций можно выделить бесключевой доступ, светодиодные фары, электронную пневмоподвеска, обогрев зеркал и стёкол, подогрев, вентиляцию и массаж передних и задних сидений,

электроусилитель руля, электропривод рулевой колонки, трёхзонный климат-контроль и мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем и аудиосистемой Bang & Olufsen (23 динамика с усилителем).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи Volkswagen Golf.