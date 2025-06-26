Импорт автомобилей в РФ через бывшие страны СССР резко снизился

За последние три с половиной года в Россию было ввезено более 311,8 тысячи новых легковых автомобилей из стран бывшего СССР. Об этом сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

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По его информации, наибольшее количество автомобилей было ввезено в 2023 и 2024 годах - 126,6 и 124,3 тысячи единиц соответственно. Однако за первые пять месяцев 2025 года в Россию из стран бывшего СССР было импортировано менее 19 тысяч автомобилей, что на 74% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалист объяснил падение показателей повышением утилизационного сбора.

В то же время за тот же отчетный период из Китая в Россию было завезено свыше 1,5 миллиона новых легковушек.

Среди государств, ранее входивших в состав Советского Союза, лидером по количеству ввезённых автомобилей нашу страну с начала 2022 года стала Киргизия. Она поставила 137 тысяч машин. Наиболее популярными марками стали Geely, Toyota и Lixiang.

На втором месте по количеству ввезённых машин оказался Казахстан. Он поставил 99,3 тысячи автомобилей. Среди самых популярных брендов - Hyundai, Kia и Toyota.

Третье место заняла Беларусь. Она поставила 54,8 тысячи машин. Среди наиболее популярных автомобилей - BMW, Mercedes-Benz и Toyota.

Армения на четвёртом месте с большим отставанием по объёму ввоза. Она поставила 14,9 тысячи автомобилей.

Замыкают рейтинг Грузия (4,45 тысячи автомобилей) и Азербайджан (1,36 тысячи автомобилей).

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