Hyundai разработал схему для сборки автомобилей в РФ

Hyundai разработал схему поставки машинокомплектов для сборки автомобилей в России, узнала «Газета.Ru». Компоненты для сборки машин будут везти в РФ через две страны. Такая схема дистанцирует корейского автопроизводителя от вторичных санкций и оптимальна с точки зрения логистики, говорят эксперты. О том, как детали для выпуска корейских машин попадут в Россию, — в материале «Газеты.Ru».

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Корейский автопроизводитель Hyundai наладит поставки машинокомплектов для производства автомобилей в России через свою дочернюю компанию в Китае, а затем через Казахстан транзитом провезет их по территории ЕЭАС, рассказал «Газете.Ru» осведомленный источник.

«Hyundai будет поставлять сборочные компоненты китайской «дочке», китайская «дочка» их отправит в Казахстан, а уже оттуда они приедут в Россию», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, бизнес Hyundai в Китае идет не очень успешно, поэтому автопроизводитель решил использовать местную дочернюю компанию как перевалочную базу для поставки компонентов в Россию.

Корейский автоконцерн Hyundai наладил выпуск автомобилей на собственном заводе в Санкт-Петербурге в начале 2011 года, торжественное открытие предприятия состоялось в сентябре 2010-го. На конвейер завода встали автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio, затем там же стартовал выпуск кроссоверов Hyundai Creta.

В 2022 году выпуск машин был прерван, а в начале 2024 года предприятие перешло под контроль российского собственника. Компания «АГР» возобновила выпуск автомобилей из оставшихся машинокомплектов, но под собственной маркой Solaris.

В настоящее время завод выпускает кроссоверы Solaris HC, седаны Solaris HS и KRS, а также хетчбэки KRX.

О выпуске 30-тысячного автомобиля под брендом Solaris (хетчбэка Solaris KRX) компания «АГР» отчиталась 25 марта 2025 года.

«Газета.Ru» направила в пресс-службу «АГР» вопросы о контактах с компанией Hyundai, путях поставки машинокомплектов в Россию и готовности продать завод обратно корейскому автопроизводителю, на момент публикации ответ в редакцию не поступил. Без ответа оставили вопросы «Газеты.Ru» и в российском представительстве Hyundai.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило в начале 2025 года, что возобновление диалога между Россией и США побудило Hyundai Motor Group, владеющую брендами Hyundai, Genesis и Kia, искать возможности возвращения в нашу страну. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Hyundai в Китае и России

Продажи автомобилей Hyundai в Китае снижаются несколько лет подряд. Рекордных объемов в 1,2 млн машин они достигли в 2016 году. Уже в следующем 2017-м они составили менее 800 тыс. машин, а к 2023 году обвалились до 247 тысячи.

До остановки производства и официальных продаж в России автомобили Hyundai и Kia пользовались высоким спросом, марки были одними из лидеров продаж. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, по итогам 2021 года в нашей стране было реализовано 205,8 тыс. автомобилей Kia и 171,8 тыс. автомобилей Hyundai и Genesis. В 2020-м их продажи находились на том же уровне.

Желают вернуться

Российский рынок для корейских автопроизводителей был важным в мировом масштабе, а возвращение поставок компонентов для сборки в России через Китай и Казахстан выглядит рабочим решением, полагает автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Такая логистика, если она будет выбрана, вводится для того, чтобы минимизировать риски для Hyundai Corporation. Санкции пока никто не отменял. Затратность поставки компонентов для сборки трудно оценить, потому что слишком многое неизвестно: компоненты и агрегаты могут поставляться как из Южной Кореи, так и с китайских заводов Hyundai», — рассуждает Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

Часть производств Hyundai также находится в Казахстане, добавляет он. Предыдущий способ поставки компонентов в Россию, когда их доставляли из Кореи морским путем, сейчас невозможен, но альтернативный путь через Китай и Казахстан скорее всего не будет сильно дороже, считает эксперт.

«Желание автомобильных брендов, включая Hyundai, вернуться в Россию связано с тем, что у них ужесточается конкуренция с китайскими автокомпаниями и в самом Китае, и в Азии, и даже в Европе, где доля китайских машин растет. Россия относится к крупным рынкам, продажи Hyundai-Kia в России составляли 9% от их мировых продаж, и это очень много», — подчеркивает Мосеев.

Корейцам и японцам будет проще вернуться в Россию из-за меньшего числа санкций и меньшей вовлеченности в конфликт, даже на уровне риторики политиков. У корейских компаний есть шанс побороться за российский рынок с китайскими, считает он.

Прямые поставки комплектующих из Южной Кореи в Россию сопряжены с репутационными и юридическими рисками на фоне сохраняющегося санкционного давления, отмечает директор проекта «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

«Если использовать китайскую дочернюю компанию и транзит через Казахстан, можно соблюсти формальные правила. Китай и Казахстан не поддерживают санкции, к тому же Казахстан входит в ЕАЭС, и таможенное оформление в этом случае упрощено. Фактически таким образом сформирован коридор очистки, санитарная зона. Проходя по ней, компоненты будто бы теряют прямую связь между материнской компанией и конечной сборкой в России», — объясняет Акимова «Газете.Ru».

Рисками для реализации такого проекта может стать переменчивая политика властей Казахстана, репутационные издержки и трудности в обеспечении качества, которые быстро решить не получится, перечисляет она.