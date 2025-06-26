В Москве начали работать камеры, фиксирующие громкий шум

В Москве начали работать новые камеры – они оснащены микрофонами и видеонаблюдением, благодаря чему способны автоматически выявлять транспортные средства с очень громким выхлопом или музыкой. Усовершенствованная система «Эфир» может анализировать уровень шума и фокусироваться на наиболее громких автомобилях и мотоциклах, даже в условиях плотного столичного трафика. Об этом сообщает Pravda.Ru.

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Камеры установили в районах, которые чаще всего жалуются на шум. Всего они расположены на 30 точках, например, около Патриарших прудов. На данный момент штраф за нарушение составляет 500 рублей. Однако власти города хотят серьезно повысить размеры наказаний. Так, хотят ввести штрафы в диапазоне от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от мощности двигателя

Согласно техническому регламенту Таможенного союза, максимальный допустимый уровень шума для автомобилей и мотоциклов составляет 96 децибел.