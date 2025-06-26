Новый кроссовер Azimut может стоить дороже многих, представленных в РФ

На минувшей неделе в рамках ПМЭФ-2025 прошла презентация новинки АвтоВАЗа — кроссовера Lada Azimut, созданного на платформе Vesta. Конкретная стоимость автомобиля озвучена не была, но эксперты рынка ориентируются на верхний диапазон моделей отечественного производителя — около 2,5 миллиона рублей.

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Эксперт решил ознакомиться с предложениями на рынке, которые укладываются в диапазон до 2,5 миллиона рублей. «Список получился внушительный. Получается около 30 кроссоверов. Не исключаю, что кого-то упустил…», — пишет он.

Целиков подчеркнул, что указанные «маркетинговые «цены от» доступны только при определенных условиях, которые не всегда приемлемы для покупателя». Все они указаны на официальных сайтах производителей, а это значит, что на них «можно ориентироваться, хоть и с определённой поправкой».

В ценовом сегменте до 1,5 миллиона рублей представлены модели Kaiyi X3 (от 1 375 000 рублей) и Jetour X50 (от 1 490 000).

До 2 миллионов рублей выбор значительно больше и цены разнообразнее: JAC JS3 (от 1 539 000), «Москвич 3» (от 1 603 000), Kaiyi X3 Pro (от 1 675 000), Chery Tiggo 4 Pro (от 1 730 000), Jetour Dashing (от 1 739 900), SWM G01 (от 1 754 500), Haval Jolion (от 1 799 000), Changan CS35 Plus (от 1 799 900), Solaris HC (от 1 819 000), Xcite X-Cross 7 (1 849 000), SWM G05 Pro (от 1 864 500), JAC JS6 (от 1 889 000), DFSK 500/580 (от 1 899 000), Baic X7 (от 1 940 000), Chery Tiggo 4 (от 1 949 000), Baic X55 (от 1 975 000), Haval M6 (от 1 979 000).

До ценовом сегменте от 2 до 2,5 миллиона рублей представлены ещё одиннадцать моделей, среди которых Jetour X70 Plus (от 2 049 900), GAC GS3 (от 2 099 000), Baic X75 (от 2 100 000), Omoda C5 (от 2 169 900), Changan Uni-S (от 2 169 900), Sueast S07 (от 2 249 000), Haval H3 (от 2 249 000), Kaiyi X7 Kunlun (от 2 250 000), KGM Tivoli (от 2 390 000), Changan CS75 Plus (от 2 440 000), Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 470 000).