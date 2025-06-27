Названы самые бесполезные аксессуары для автомобиля

Бесполезными и опасными являются любые массивные изделия, которые водители устанавливают в салоне автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин.

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Он пояснил, что, например, ароматизаторы и игрушки, могут слететь со своего места, а нештатные коврики могут затруднить пользование педалями.

Кроме того, эксперт назвал оасными заглушки для замков ремней безопасности, которые применяют, чтобы не пищал сигнализатор о непристегнутом ремне, а также незаводская тонировка стёкол.

«Дефлекторы на кромке капота, ничего кроме ржавчины также не приносят», — заключил Колодочкин.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что единственным способом сэкономить на трассе М-4 «Дон» является выбор дня поездки, сообщает RT.