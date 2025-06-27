Рекламный ход «предприимчивых ребят»: что не так с блокировкой LiXiang

Очередная волна новостей о блокировке всех премиум-гибридов LiXiang прокатилась по СМИ и Telegram-каналам. Речь о машинах, попадающих в Россию по альтернативным схемам. Якобы при обновлении прошивки до версии 7.4 «параллельные» LiXiang блокируются. Но данная информация не соответствует действительности, утверждает технический директор компании E.N.Cars Иван Осмоловский.

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Он напомнил, что похожие новости уже выходили в прошлом году. Проблема кроется в самом программном обеспечении, и в этот раз она коснулась только рестайлинговых моделей выпуска после мая 2025 года.

«Когда эти машины обновляются на версию 7.4, случается так называемый баг. Это неисправности в программном обеспечении. Просто неудачное обновление, как это бывает в телефонах и ноутбуках, которые не включаются после этого самого обновления», — объясняет эксперт и уточняет, что эта проблема выявлена не только в России, но и в Китае. Там «свежие» гибриды бренда тоже «не проснулись» после обновления и не могут ехать. «Наши многоуважаемые дилеры, которые купили несколько дорестайлинговых машин, и их нужно срочно продать, начинают на этом фоне раздувать эту историю. Якобы LiXiang, привезённые по параллельному импорту и ранее, и теперь, будут блокироваться в России. Мол, приходите к нам на обслуживание, покупайте гарантию, и машины, купленные у нас, никогда не будут заблокированы. Хотя это точно такие же машины, привезённые по параллельному импорту. Они ничем не отличаются», — объясняет Осмоловский.

По мнению эксперта, такие новости — ничто иное как маркетинговый ход. В Китае знают о проблемах в программном обеспечении и работают над этим, но в России «предприимчивые ребята решили на этом заработать и подтянуть клиентов».