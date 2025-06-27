Рекламный ход «предприимчивых ребят»: что не так с блокировкой LiXiang
Очередная волна новостей о блокировке всех премиум-гибридов LiXiang прокатилась по СМИ и Telegram-каналам. Речь о машинах, попадающих в Россию по альтернативным схемам. Якобы при обновлении прошивки до версии 7.4 «параллельные» LiXiang блокируются. Но данная информация не соответствует действительности, утверждает технический директор компании E.N.Cars Иван Осмоловский.
Он напомнил, что похожие новости уже выходили в прошлом году. Проблема кроется в самом программном обеспечении, и в этот раз она коснулась только рестайлинговых моделей выпуска после мая 2025 года.
«Когда эти машины обновляются на версию 7.4, случается так называемый баг. Это неисправности в программном обеспечении. Просто неудачное обновление, как это бывает в телефонах и ноутбуках, которые не включаются после этого самого обновления», — объясняет эксперт и уточняет, что эта проблема выявлена не только в России, но и в Китае. Там «свежие» гибриды бренда тоже «не проснулись» после обновления и не могут ехать. «Наши многоуважаемые дилеры, которые купили несколько дорестайлинговых машин, и их нужно срочно продать, начинают на этом фоне раздувать эту историю. Якобы LiXiang, привезённые по параллельному импорту и ранее, и теперь, будут блокироваться в России. Мол, приходите к нам на обслуживание, покупайте гарантию, и машины, купленные у нас, никогда не будут заблокированы. Хотя это точно такие же машины, привезённые по параллельному импорту. Они ничем не отличаются», — объясняет Осмоловский.
По мнению эксперта, такие новости — ничто иное как маркетинговый ход. В Китае знают о проблемах в программном обеспечении и работают над этим, но в России «предприимчивые ребята решили на этом заработать и подтянуть клиентов».