Как будет выглядеть новый BMW X5M

Немецкий автопроизводитель готовит новое поколение своего популярного кроссовера, а вместе с ним и самую мощную версию с индексом X5M. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

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Среднеразмерный кроссовер Х5 ведёт свою историю с 1999 года, когда дебютировало первое поколение модели с заводским индексом E53. Самая мощная модификация паркетника носила имя 4.6is (и 4.8is после рестайлинга), полноценные же «эмки» появились лишь во второй генерации (E70) в 2009 году. Сегодня на конвейере четвёртое поколение кроссовера (G05), дебют которого состоялся в 2018 году, а спустя год на конвейер встала и версия X5M (в 2023 году она получила рестайлинг). На очереди полностью новая генерация, которая получит заметно переработанный внешний вид.

Прототипы новинки уже не раз были замечены фотошпионами, и первое, что бросается в глаза — полностью новая передняя часть с дизайном, выполненном в стиле концептов Neue Klasse. Решётка радиатора (либо её имитация) будет выполнена в виде двух вытянутых по горизонтали элементов, объединённых с фарами. При этом в центральной части расположатся фирменные «ноздри», которые, скорее всего, будут существенно меньшего по сравнению с нынешними кроссоверами размера. Боковины могут сделать более простыми по форме, в том числе за счёт отсутствия дверных ручек на привычном месте: они расположатся на подоконном молдинге. Пропорции кроссовера в целом аналогичны нынешнему, при этом можно отметить более узкое боковое остекление. Не менее радикально изменится корма автомобиля: здесь появятся растянутые по горизонтали фонари в стиле Neue Klasse, а ниша номерного знака впервые для модели будет размещена на заднем бампере.

Как и нынешний X5, кроссовер нового поколения будет построен на платформе CLAR (Cluster Architecture). Помимо традиционных версий с ДВС, он впервые получит и полностью электрические модификации. По всей вероятности, самой мощной из них станет iX5 M70 с начинкой, аналогичной седану i7 M70 (660 л.с., 1100 Нм). О бензиновой же версии X5M нового поколения пока нет подтверждённой информации. Можно предположить, что она получит гибридную силовую установку, схожей с новой M5: 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом в паре с электромотором выдают 727 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Для сравнения, нынешний Х5М располагает 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Премьера нового поколения BMW X5 и его самых мощных версий ожидается в следующем году. Между тем, ранее в этом месяце тюнинг-ателье Mansory представило свой вариант нового седана BMW M5.