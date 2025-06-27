Пять причин покупать и не покупать Lada Vesta I

Появление на нашем рынке Весты многие восприняли с оптимизмом. И это вполне объяснимо: во-первых, она явно лучше, чем Приора, а во-вторых, Солярисы, Рио и Логаны к концу 2015 года уже порядком надоели. Впрочем, практически сразу после выхода бедную Весту принялись ругать. Мол, и сборка у неё так себе, и «детских болячек» много, а робот и вовсе – катастрофа. Со временем многие недостатки этих машин устранили, и бытует мнение, что Весты периода 2020-2021 годов выпуска – это не просто самые хорошие Весты, но и почти что лучшие автомобили в этом сегменте. Разделяют это мнение не все, и поэтому будет интересно разобраться, за что же некоторые владельцы свои машины ругают, а за что они их просто обожают.

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История техники

История у Весты не слишком длинная, и расписывать её подробно не будем. Вспомним лишь основные вехи.

Итак, в 2012 году был показан дизайн нового автомобиля. Автором облика стал Стив Маттин, а новый дизайн в том году на себя примерил концепт X-Ray. В 2014 году возглавлявший на тот момент АВТОВАЗ Бу Андерссон заявил о замене заслуженной Приоры новым автомобилем, которым и должна была стать Веста. В том же году на Московском международном автосалоне был представлен концепт Lada Vesta, а летом 2015 года были выпущены первые предсерийные образцы. И уже осенью машина встала на конвейер.

Весты выпускали с двумя моторами: 1,6-литровым ВАЗ-21129 (106 л. с.) и 1,8-литровым ВАЗ-21179 (122 л.с.). Вариантов коробок передач было два: либо обычная механическая пятиступка, либо отечественный робот АМТ (он же – ВАЗ-21827). В 2017 году появились две новые версии Весты: универсал Lada Vesta SW и его кросс-версия Lada Vesta SW Cross. В 2019 году покупателям предложили «спортивную» Vesta Sport, а чуть позже – комплектацию с 1,6-литровым двигателем Renault H4M (113 л.с.), которому в пару полагался вариатор Jatco JF015E.

В начале 2023 года в Тольятти началось производство рестайлингового семейства Vesta NG. Производитель эту Весту называет новым поколением, хотя многие считают NG всего лишь рестайлингом первой Весты. В любом случае это уже другие машины, со множеством отличий, поэтому мы их рассматривать не будем: сегодня нам интересно мнение владельцев исключительно тех Вест, которые ВАЗ относит к машинам первого поколения. Вот их и начнём изучать прямо сейчас.

Тут, пожалуй, стоит начать с того, что инженер по гарантии для владельцев первых Вест часто становился близким человеком. Можно сказать, родным. Родственников, к сожалению, не выбирают, а инженеры по гарантии в силу своих обязанностей человеколюбием не отличаются. Судя по отзывам многих владельцев Вест, они отличаются совсем другими качествами: «Самым главным минусом (даже не совсем машины) считаю отношение АВТОВАЗа к своим покупателям… Постоянно нужно приезжать и что-то с пеной у рта доказывать». Доказывание с пеной у рта выглядит иногда так: «Сцепа дергает – так надо снять видео получасовое, ждать потом неделю ответ с завода (у вас все в порядке, так и должно быть)».

Доказать наличие неисправности – это первая задача. Вторая – добиться её устранения, а это тоже не так-то просто: то времени у дилера нет, то желания, а то и вовсе официальный сервис считает неисправность видом нормы. Отзывов на эту тему много, но разнообразием они не отличаются: «Заскрипел актуатор – приезжайте на ТО, оно ведь у вас скоро, через 5 тыс. км, тогда и смажем. Скрипят втулки – мы знаем, ничего поделать не можем, ищем нового поставщика… стекла царапаются – сам виноват, окна ведь открываешь».

Само собой, выход находится быстро, и он почти всегда один: «В последние месяцы владения отказался от обслуживания у дилера, делал все в гаражах». Ну а куда деваться, если «к дилеру отвращение» и везде «некомпетентность и нечестность»? Вот и уходят люди от дилерского обслуживания.

Правда, стоит отметить, что лучи ненависти в последние годы заметно потускнели. То ли дилеры действительно стали работать лучше, то ли к ним никто уже не хочет ездить даже на новых машинах,

Честно говоря, не совсем понятны восторженные отзывы об огромном багажнике. У седана его объём составляет приличные, но не выдающиеся 480 литров, у универсала – 825. Тем не менее владельцы подчёркивают, что этого хватает с головой. Хотя, например, у скромняги под именем Renault Logan багажник больше, 510 литров, но он столько восторга не вызывает. А про Весту обычно говорят так: «большой багажник и дополнительное место рядом с запаской»; «багажник огромный, детский велосипед даже влазит, типа “Салюта” складного». Ну, «влазит» – так «влазит», против фактов не попрёшь.

И всё же вернёмся к Логану. Если помните, его багажник заставлял стонать от досады дачников, которые не могли положить свои ящики с рассадой из-за его огромных петель. В Весте с ними такой проблемы нет, и, видимо, поэтому её трюм многим нравится больше. И не зря люди пишут: «Багажник – это просто эталон эргономики». Верим.

На тесноту в салоне тоже никто не жалуется. Тут тоже всё отлично: «Что понравилось – просторный салон (для меня даже очень: рост – 170)»; «Сзади места много, дочке в автокресле хорошо, и жене на переднем сиденье удобно»; «Места много». Ну и славненько.

Странно получается: жалоб на сборку много, а публиковать нечего. Если их сокращать до приличных, останутся запятые и восклицательные знаки, а это не слишком информативно. Но мы постарались и нашли кое-что печатное. Вот оно: «Качество сборки салона просто ужасное, щели в палец, пластик очень твёрдый и сильно царапается. Постоянно что-то скрипит и вибрирует»; «Если присмотреться к деталям, то сделано топорно, зазоры, стыки…»; «Отвратительная ижевская сборка… задний бампер не посадили на места, пылинки в лакокрасочном покрытии, вздутие краски на порогах»; «Передняя левая дверь за десять тысяч км провисла».

Вроде бы всё совсем плохо, но нет: жалоб на сборку машин в 2020-2021 гг намного меньше. Они, скорее, становятся исключением, а не правилом. Это радует, конечно, но одновременно вызывает зависть у тех, кто купил более ранние Весты. Что ж, что сделано – то сделано.

Теперь перейдём к немного противоречивым поводам любить и ненавидеть Весту. Один из таких – поездки вне асфальта. С одной стороны, обычно эксплуатация вне дорог владельцам приносит положительные эмоции: «Нормальный клиренс в 18 сантиметров, хватает на поездки за город»; «Можно заехать туда, куда большинство кроссоверов и не сунутся».

Действительно, у большинства Вест дорожный просвет составляет приличные 178 мм. У кросс-версий он ещё больше – 203 мм, и это и вправду достойные показатели. Правда, у версий Sportline он всего 158 мм, но и это больше, чем у многих иномарок. Наверное, не зря Весту наградили странным с точки зрения русского языка титулом «большой бюджетный авто с намеком на грунтовую дорогу». Пусть так, но есть одна деталь: ресурса у подвески для внедорожных покатушек оказалось не так уж много. Да и для дорожных – тоже.

Основная причина недовольства ходовой частью – это очень слабые стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Иногда их приходилось менять после трёх-четырёх тысяч пробега, и многие владельцы проклинали тех, кто сделал эти детали такими нежными. Претензии обычно звучат так: «Втулки стабилизатора меняли три раза по гарантии, в итоге на кочках и в ямках скрипит, как телега»; «Что не понравилось – недоработанная подвеска: стуки втулок стабилизатора (поменял по гарантии, проблема всех Вест)».

Нужно отметить, что на АВТОВАЗе о проблеме знали и ситуацию пытались исправить: есть несколько версий стоек стабилизатора, и поздние служат намного дольше. Особенно если не месить на Весте грязь, потому что диагональные нагрузки убивают стойки даже самых удачных версий. Хорошо, что стоимость этих деталей невысокая, и менять их можно хоть каждые выходные.

Почти все владельцы Вест готовы носить на руках её конструкторов за подготовку к русским зимам. Причём подготовка эта разноплановая и разносторонняя: тут и печка, и клиренс, и уверенный холодный пуск, и электроника. Не будем приводить слишком много отзывов – они очень похожие. Поэтому процитируем лишь наиболее яркие: «Заводился с автозапуска в 35 градусов легко»; «Печка топит вообще огонь»; «Сейчас зима, снег, заносы. Езжу везде, как будто на полном приводе. Клиренс и антибукса делают свое дело».

Да, «антибукса» – это сила. Особенно вместе с клиренсом. Приблизительно как кардинал и галантерейщик, которые вместе спасут Францию. Впрочем, шутки в сторону: к зиме Веста действительно подготовлена хорошо.

С чем Весте не повезло точно, так это с 1,8-литровым мотором. Ждали от него как минимум динамики и надёжности, а не получили ни того, ни другого. О его возможностях ускорять машину часто говорят так: «Двигатель 1,8 не едет от слова "вообще". У меня Пыж на 1,6 ехал гораздо бодрей и интересней. Для того, чтобы машина поехала, нужно поменять несколько прошивок, поменять топливную рампу, залить АИ-100 и т.д. Машина начинает оживать после 4000 оборотов, в этот момент –да, машина приятно едет и ускоряется».

Вторая проблема мотора – масложор. Причём доливать масло приходилось сразу в новый мотор – была у него такая конструктивная особенность. Точнее, ошибка. Печально, что сам АВТОВАЗ сразу этого признавать не хотел и пытался убеждать, что расход масла до литра на тысячу километров – это нормально. Впрочем, таких катастрофических масштабов масложор достигал очень редко, и обычно всё было не так страшно: «Жор масла на новой машине был около 200-300 г, дилер сказал – это норма, все в порядке. Масло менял каждые 7-8 тысяч км, доливал около 2 литров».

Ну и третье – это не соответствующий динамике расход топлива. В итоге среднестатистический отзыв об этом моторе выглядит приблизительно следующим образом: «Машина жрет и масло, и бензин! Расход масла около 250-300 мл на тысячу. Расход бензина по их ровным дорогам и с лимитом скорости ниже 8 литров не опустился».

И опять же стоит отметить, что современные 1,8-литровые моторы ВАЗа намного удачнее: на заводе с тех пор было внесено множество изменений, и пока массовых жалоб на этот агрегат нет.

Сейчас многие ругают характерные Х-образные выштамповки Весты, но в 2015 году они смотрелись неплохо. Да и сейчас этот автомобиль не выглядит совсем уж устаревшим, так что его дизайн многим нравился и 10 лет назад, и нравится сейчас: «Дизайн, экстерьер, интерьер, оснащенность для этого класса великолепная»; «Весту покупал сердцем, понравилась внешне»; «Мне лично дизайн очень нравиться в целом, хотя, конечно, в сравнении с любым премиумом не хватает лоска, более тщательной отделки и деталировки, но для своей ниши всё весьма не плохо».

Особенно согласимся с последним утверждением: не стоит от автомобилей класса Весты ждать чего-то невероятного. Но именно для своего класса её дизайн вполне удачен. Если есть сомнения, вспомните про Logan.

Да-да, куда же без робота! Тут две основные претензии: неадекватная работа (особенно на ранних версиях) и низкий ресурс сцепления. Интересно, что со вторым многие готовы были мириться: мол, не так уж и дорого раз в 20 тысяч заменить «сцепу». А вот с первым недостатком мириться не хотелось. Люди платили деньги за то, чтобы не думать о переключении передач, а в итоге были вынуждены подстраиваться под характер коробки. Разумеется, это многим не нравилось: «АМТ, как только я к ней ни приспосабливался, так и не смог обуздать. Клевки, тычки, рывки, подтупления – это всё было с самого начала покупки. АВТОВАЗ утверждал, что коробка адаптируется к водителю, а я понял, что, наоборот, водитель сам приспосабливается к роботу. Я, оказывается, должен был чувствовать и понимать, когда коробка надумает переключать передачу, и именно в этот момент отпускать педаль газа!». Существовали только два пути жизни с этим роботом: научиться пользоваться газом так, как требуется ему, а не водителю, или ездить с регулярными пинками и нелогичными переключениями. Второй путь раздражал не меньше первого: «В пробках ездить невозможно из-за постоянной дерготни. Абсолютно отсутствует плавность хода. При переключениях тебя как будто кто-то хватает за задний бампер»; «робот переключает передачи с ощутимыми паузами». В общем, правильный вывод таков: «Для того, чтобы была плавность и скорость, нужно думать, когда и как давить газ».

Но опять же заступимся за АВТОВАЗ: всё вышесказанное обычно относится к ранним версиям АМТ. Чем новее была прошивка, тем адекватнее работала коробка. На Весты с поздними роботами жалуются намного реже, а значит, усилия завода оказались не напрасными.

Если покупатель не ждал от машины слишком многого, он почти всегда оставался ей доволен. Да, какие-то недостатки находились всегда, но ведь стоила Веста не слишком много. А значит, баланс соблюдался неплохо. Поэтому почти все владельцы этих автомобилей пишут: «За свои деньги – очень достойно»; «Отличный автомобиль за свои деньги. Особенно тем, кто рационально подходит к покупке автомобиля»; «Авто просто шик за свои деньги». Правда, последний отзыв был написан в 2019 году, когда эта Веста обошлась покупателю в 820 тысяч рублей. Сейчас, конечно, многое изменилось слишком сильно.