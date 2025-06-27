Эксперт рассказал о преимуществах FAW Besturn X40 на рынке авто с пробегом

Если бюджет позволяет купить машину за миллион с небольшим, есть ли смысл присматриваться к китайским кроссоверам с пробегом.

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С одной стороны – укоренившаяся не очень хорошая репутация «китайцев». С другой – неплохие комплектации и, иногда, даже породистые гены... В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев собрал китайские кроссоверы, которые за несколько лет присутствия на российском авторынке не перешли в разряд неликвидного хлама, а, напротив, склонны задержаться в статусе «нормальный автомобиль».

Один из таких – FAW Besturn X40. Длина его кузова составляет 4310 мм, клиренс – 180 мм, багажник – 375 литров. Привод – только передний. Эти машины китайской сборки продавались у нас новыми в 2019-2022 годах. Что выяснилось за прошедшее время?

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Кроссовер создан на фольксвагеновской платформе PQ32. Цена шестилетних машин держится в пределах 1-1,6 млн рублей и практически не зависит от типа трансмиссии. Мотор только один – 1.6 (108 л.с.). Двигатель является доработанной копией немецкого CFNA, который знаком нам по российским версиям VW Polo и Skoda Rapid. У него распределенный впрыск и цепной привод ГРМ – не особо, впрочем, живучий. Но к проблемным сам агрегат не относят, и служит он долго.

Про механическую коробку ничего дурного пока не говорят. Гидроавтомат нам тоже хорошо знаком по VW Polo и Skoda Rapid – это VW 09G, он же Aisin TF-60SN. В общем, со стороны главных агрегатов никаких сюрпризов нет.

В остальном информация крайне скудна: X40 у нас продали очень мало. Но можно заключить, что до 80-100 тысяч км ничего страшного с машиной не происходит. Не наблюдается и признаков склонности к коррозии, хотя не исключены мелкие поломки и сбои электроники. От себя отмечу на удивление удобные сиденья. Правда, экокожа качеством не радует.