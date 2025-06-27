Как купить автомобиль без дилера

В России обсуждается инициатива РОАД по запрету производителям и дистрибьюторам автомобилей прямые онлайн-продажи автомобилей конечному потребителю. Максим Кадаков, главный редактор "За рулём", рассказал, сможет ли рынок выжить без дилеров и как выгоднее всего купить новый автомобиль в 2025 году.

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В двух словах: инициатива от российских дилеров заключается в том, чтобы запретить продажи машин мимо них. Они, по мнению Кадакова, опасаются прямой конкуренции с онлайном, снижения своих доходов, снижения прозрачности сделок, угрозы стабильности дилерской сети, особенно в регионах.

Можно ли обойтись без дилеров? Можно, но тогда возникнет проблема в рамках отношений "завод-изготовитель - потребитель". Потребителю нужен тот, кто при браке займётся гарантийным ремонтом, и тот, кто будет осуществлять обслуживание авто.

"Разве дилеры не хотели менять нам моторы по гарантии? Не-а, это производители не хотели оплачивать замену моторов. Но мы срывали злость именно на дилерах", - пишет Кадаков.

В настоящее время ситуация такая, что количество ввезённых авто по параимпорту, то есть мимо дилеров, растёт: в мае количество таких машин достигло 40% от общего объёма поставок. Это рекорд, констатирует эксперт.

Таким образом, самый выгодный способ купить новый автомобиль в 2025 году - параллельный импорт. Если только авто покупается для себя: только так - с ограничением перепродажи - возможно обеспечить цену ниже официального рынка.

Эксперт предположил, что в будущем, если параллельный импорт будет занимать в продажах большую долю, его могут прикрыть.