Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", как понять, что коробка передач скоро выйдет из строя.

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Первым звоночком для механической коробки передач становятся проблемы с переключением. Если рычаг перемещается с усилием, слышен хруст или скрежет, а передачи включаются нечетко - это явный сигнал о неполадках. В роботизированных коробках аналогичные проблемы проявляются задержками при переключении, рывками или "провалами" между передачами. Чаще всего это говорит о проблемах со сцеплением, износе синхронизаторов или недостатке трансмиссионной жидкости.

Автоматические коробки передач и вариаторы обычно сигнализируют о неисправностях рывками при разгоне, пробуксовками или задержкой перед началом движения.

Особенно тревожный признак - когда автомобиль дергается при переключении передач. Такое поведение часто указывает на износ фрикционов, проблемы с гидроблоком или низкое давление масла в системе.

Любые нехарактерные звуки из области коробки передач должны насторожить водителя. Гул, скрежет или вибрация, усиливающиеся при наборе скорости, металлический стук на нейтральной передаче (в механических коробках) - все это говорит о возможном износе подшипников, шестерен или недостатке смазки.

Визуальным признаком проблем может стать утечка трансмиссионной жидкости. Если под автомобилем появляются масляные пятна красноватого или коричневого оттенка, а уровень масла в коробке (проверяется по щупу у автоматических трансмиссий) постепенно снижается - это серьезный повод для беспокойства. Недостаток смазки быстро приводит к повышенному износу деталей.

Особого внимания заслуживает перегрев коробки передач, актуальный для автоматических трансмиссий и вариаторов. Если в салоне появляется запах горелого масла, а коробка вдруг переходит в аварийный режим (машина перестает нормально ехать или ограничивает скорость) - нужно срочно принимать меры. Причиной может быть засорение радиатора или неисправность гидротрансформатора.

Современные автомобили часто сами сигнализируют о проблемах с трансмиссией. Загорание значков "Check Engine" или "Transmission Warning" на приборной панели, переход коробки в аварийный режим - все это требует немедленной диагностики.

При первых признаках неполадок стоит обратиться в сервис для профессиональной диагностики. Промедление с ремонтом может привести к полному выходу трансмиссии из строя, а стоимость такого ремонта часто измеряется десятками тысяч рублей.

Важно соблюдать регламент замены трансмиссионной жидкости: для автоматических коробок - каждые 60-100 тысяч километров, для механических - 80-120 тысяч. Также стоит избегать резких стартов и перегрузок, особенно на непрогретой коробке передач, - отмечает специалист.