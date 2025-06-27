Модели Hongqi могут начать выпускать в РФ под брендом Aurus

Автомобили Hongqi могут начать выпускать в России под брендом Aurus, пишет Авто Mail со ссылкой на источник, знакомый с проектом. Партнёрами являются китайская госкорпорация FAW и отечественные НАМИ, КамАЗ и одна из структур "Газпрома".

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По предварительному соглашению, сборка автомобилей Hongqi под брендом Aurus может стартовать на бывшем завод Toyota (переименован в ООО "Шушары-Авто"). По словам собеседника, китайская сторона осторожна, опасается санкционного давления.

Напомним, наладить выпуск "Аурусов" на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планировали до конца 2024 года. Важное уточнение: речь шла о более доступной линейке моделей бизнес-класса.