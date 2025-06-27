Мошенники начали обманывать покупателей автомобилей с помощью ИИ

Вместе с развитием технологий не стоят на месте и нечистые на руку граждане, которые активно используют прорывные разработки в весьма корыстных и противоправных интересах. О том, как искусственный интеллект и его возможности оказались на службе преступников и чем опасны инновации в сфере продаж подержанных авто, рассказал портал "Автовзгляд".

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На первый взгляд все кажется идеальным: продавец на связи, предлагает скидку, демонстрирует паспорт и присылает ПТС. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Красивый седан, вдумчивый эксперт и оригинальный ПТС - всё перед глазами, как в кино, только машины на самом деле не существует.

Впрочем, пока доверчивый и впечатлённый красивой картинкой клиент не начал копить в своей голове различного рода подозрения, продавец "воздуха" просит перевести ему задаток в размере 10 или 20 тысяч рублей, чтобы машина точно дождалась новоиспечённого владельца. А дальше всё как в грустной песне. Пропадает всё: и продавец, и сам автомобиль. Чат, номер телефона, страница с объявлением - всё исчезает. Машины больше нет, и продавца тоже. Остаётся лишь чувство, что тебя обманули. Но обманщиком был не человек, а алгоритм.

Основатель компании "Betrozoff и Законъ", юрист Шон Бетрозов поделился информацией о том, как работают подобные мошеннические схемы. По его словам, они используют фотографии с реальных досок объявлений, применяют технологию искусственного интеллекта для создания изображений и звука, а затем записывают "экспертное" видео с комментариями. Всё это создаёт видимость живого общения.

Кроме того, мошенники подделывают документы, такие как паспорт владельца, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и историю автомобиля.

Цель злоумышленников - внушить покупателю уверенность в надёжности продавца, используя визуальные и звуковые доказательства, которые кажутся убедительными, но на самом деле полностью созданы с помощью компьютерных технологий.

К сожалению, таких историй становится всё больше. По всему миру наблюдается тревожная тенденция. В 2024 году министерство внутренних дел России зафиксировало 486 тысяч случаев кибермошенничества. Общий ущерб составил 200 миллиардов рублей.

Только треть пострадавших обратились в полицию. Раскрываемость преступлений составляет всего 23%. Сколько из этих случаев связано с автомобилями, неизвестно. Но, по словам Бетрозова, количество обращений по поводу "машин-призраков" увеличивается с каждым днем.

Специалист настоятельно советует перед началом взаимодействия с продавцом тщательно проверять все контакты, документы и карты с помощью специальных сервисов и поисковых систем. Необходимо фиксировать все этапы общения, включая голосовые сообщения и скриншоты.

Если деньги уже были переведены, не стоит медлить - нужно незамедлительно обратиться в банк и полицию, поскольку в таком случае велик шанс раскрыть преступление по горячим следам.

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