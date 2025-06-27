Названы причины, из-за которых россияне расстаются с любимыми машинами

Quto.ru

Что же на самом деле движет нашими соотечественниками, когда они решаются расстаться со своим «железным конём»? Об этом редакция Quto узнала из отчёта САППА РОМИР.

Названы причины, из-за которых россияне расстаются с любимыми машинами
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Среди главных и наиболее распространённых причин такого решения автовладельцы называют стоимость обслуживания и желание обновить модель. При этом влияние каждого фактора заметно различается в зависимости от конкретного бренда, отмечает исследование.

Цена обслуживания является одним из самых весомых аргументов в решении о смене машины. Лидерами по влиянию ценового аспекта стали владельцы Toyota (12%), Kia (11%) и Hyundai (10%). Возросшие расходы на эти автомобили для многих собственников становятся решающим аргументом в пользу продажи даже при сохранении всех функциональных характеристик.

В случае некоторых марок главной причиной становится простое желание замены, приобретение чего-то нового, более современного или подходящего под изменившиеся обстоятельства или требования. Этот фактор наиболее ярко выражен среди владельцев Hyundai (10%), Lada (8%) и Kia (8%).

Особый интерес вызывает ситуация с владельцами автомобилей Hyundai и Kia, которые лидируют по влиянию как ценового фактора в обслуживании, так и по желанию замены. И это вполне объяснимо. С одной стороны, усложнился доступ к оригинальным запчастям и сертифицированному обслуживанию, с другой — изменился статус бренда на рынке, появилось много более технологичных моделей, что усиливает желание приобрести что-то другое.

Среди большого разнообразия китайских марок на рынке критерий «предпочитаю купленный автомобиль», указывающий на лояльность или удовлетворенность текущим транспортным средством, сильнее всего проявляется у владельцев машин брендов Tank (50%), Changan (25%) и Chery (14%).