Названы причины, из-за которых россияне расстаются с любимыми машинами

Что же на самом деле движет нашими соотечественниками, когда они решаются расстаться со своим «железным конём»? Об этом редакция Quto узнала из отчёта САППА РОМИР.

Среди главных и наиболее распространённых причин такого решения автовладельцы называют стоимость обслуживания и желание обновить модель. При этом влияние каждого фактора заметно различается в зависимости от конкретного бренда, отмечает исследование.

Цена обслуживания является одним из самых весомых аргументов в решении о смене машины. Лидерами по влиянию ценового аспекта стали владельцы Toyota (12%), Kia (11%) и Hyundai (10%). Возросшие расходы на эти автомобили для многих собственников становятся решающим аргументом в пользу продажи даже при сохранении всех функциональных характеристик.

В случае некоторых марок главной причиной становится простое желание замены, приобретение чего-то нового, более современного или подходящего под изменившиеся обстоятельства или требования. Этот фактор наиболее ярко выражен среди владельцев Hyundai (10%), Lada (8%) и Kia (8%).

Особый интерес вызывает ситуация с владельцами автомобилей Hyundai и Kia, которые лидируют по влиянию как ценового фактора в обслуживании, так и по желанию замены. И это вполне объяснимо. С одной стороны, усложнился доступ к оригинальным запчастям и сертифицированному обслуживанию, с другой — изменился статус бренда на рынке, появилось много более технологичных моделей, что усиливает желание приобрести что-то другое.

Среди большого разнообразия китайских марок на рынке критерий «предпочитаю купленный автомобиль», указывающий на лояльность или удовлетворенность текущим транспортным средством, сильнее всего проявляется у владельцев машин брендов Tank (50%), Changan (25%) и Chery (14%).