Почему лишние движения водителя привлекают внимание ГИБДД

Попытка покинуть автомобиль до подхода инспектора заставит его насторожиться.

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Заметив пост ДПС, некоторые водители спешат покинуть автомобиль еще до подхода инспектора. Автоюристы поясняют: чаще всего это попытка скрыть запах алкоголя, технические неполадки или иные нарушения, о чем инспекторы прекрасно осведомлены. Ведь по закону такой выход не обязателен, отмечают специалисты издания Pravda.Ru.

Когда выход необходим?

Покинуть машину водитель обязан только в трех случаях: при оформлении задержания ТС, во время досмотра автомобиля или если алкотестер показал превышение нормы. Во всех остальных ситуациях вы можете спокойно оставаться в салоне и ждать, когда инспектор сам к вам подойдет.

Торопливость – сигнал тревоги

Попытки быстро выйти и быстро передать документы инспектору, создавая видимость порядка, опытными сотрудниками ГИБДД часто воспринимаются как тревожный знак. Такая поспешность может указывать на отсутствие полиса ОСАГО, скрытые неисправности или неуверенность в своих знаниях.

Главное правило

Помните – вы имеете полное право оставаться в автомобиле, пока инспектор не предъявит законных оснований для вашего выхода. Лишние движения без требования могут только навредить и привлечь нежелательное внимание.