В РФ продают Nissan Qashqai от 2,75 млн рублей

В РФ в продаже появились кроссоверы Nissan Qashqai по цене от 2,75 млн рублей

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В России продолжают продавать Nissan Qashqai в «старом» кузове второго поколения, ранее выпускавшийся на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Сейчас цены на него начинаются от 2,75 млн рублей.

За столько автомобиль в комплектации Comfort Edition продает мультибрендовый автосалон из Белгорода. Экземпляр уже растаможен, уплачен утильсбор, есть ЭПТС, СБКТС и полный комплект документов для регистрации в ГИБДД.

У этого авто есть датчики света и дождя, обогревы зеркал, заднего стекла и передних сидений, панорамная крыша, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

За 2 950 000 рублей аналогичный кроссовер продает столичный дилер, в Хабаровске за такой автомобиль просят 3 149 000 рублей, а в Воронеже и Симферополе Nissan Qashqai стоит от 3 160 000 и 3 170 000 рублей соответственно.

У официального дилера Nissan в Воронеже есть целая партия таких машин. Кроссоверы с передним приводом стоят от 3 360 000 рублей, а с полным – от 3 760 000 рублей.