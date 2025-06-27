Прошел подсчет авто, ввезенных по параллельному импорту

Объём ввоза легковых автомобилей по параллельному импорту с 2022 года по май 2025-го составляет 477 тысяч экземпляров, сообщил директор "Автостата" Сергей Целиков. Больше всего россияне заказывали из-за рубежа китайские авто - на них пришлось 45,7%.

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Второе место заняли "японцы" - 23,4%, на третьей строчке оказались немецкие авто 15,8%, а доля корейских моделей в общем объёме составила 6,5%.

Больше всего авто по параимпорту ввезено в 2023 году - 225,3 тысячи авто против 35,3 тысяч в 2022-м и 181,2 тысячи в прошлом. ЗА пять месяцев в текущем году из-за рубежа доставили 34,9 тысячи авто.

Безоговорочным лидером параллельного импорта является Geely Monjaro: 34,4 тысячи авто. За ним следует Li Auto (Lixiang) L7 - 16,1 тысяча авто. Toyota Camry заняла третью строчку с результатом 15,5 тысяч автомобилей. Li L9 - четвёртый, ввезено 13,4 тысячи автомобилей. Замкнул пятёрку лидеров Toyota RAV4 - 11,4 тысячи авто.