Chevrolet анонсировал бюджетный паркетник Groove второго поколения

Марка Chevrolet анонсировала бюджетный паркетник Groove второй генерации. Как и предшественник, новый SUV не является самостоятельной разработкой американцев: за основу снова взяли китайскую модель. При этом во втором поколении кроссовер Шеви стал больше и перешел на турбомотор.

© Колеса.ру

Паркетник Groove в гамме Chevrolet появился в 2020 году, его продают в странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Компактная пятидверка не разработана американцами – это уже почивший китайский Baojun 510 с галстуком-бабочкой и другими шильдиками. И вот анонсирован Chevrolet Groove второго поколения. Это снова «китаец», однако вместо какой-либо свежей модели Baojun донором для нового Groove выбран Wuling Xingchi, который в Поднебесной выпускают с 2022 года. Ну и напомним, что бренды Baojun и Wuling входят в СП концернов General Motors и SAIC.

От исходного кроссовера Xingchi новый Groove отличился оформлением передней части. Паркетнику Шеви досталась иная радиаторная решетка – с крупной волнистой сеткой, плюс на ней расположен хромированный «брус». Кроме того, клиентам впервые предложат «оспортивленный» Chevrolet Groove RS. Его фишки – красные акценты по бокам и на заднем бампере, выполненные в черном цвете крыша и корпуса наружных зеркал.

Размеры нового Chevy Groove пока не раскрыты, но они, очевидно, такие же, как у донора. То есть во втором поколении паркетник слегка подрос. Длина Wuling Xingchi в зависимости от версии равна 4350 или 4365 мм, ширина – 1750 мм, высота варьируется от 1610 до 1640 мм. Габариты старого Groove: 4220/1740/1615 мм. А вот колесная база не изменилась – 2550 мм.

Если сравнивать с предшественником, то в салоне «второго» Chevrolet Groove установлена более строгая передняя панель. Дефлекторы обдува спрятаны в единую линию, а за управление «климатом» и другие настройки отвечают три шайбы (у предыдущего паркетника – кнопки).

В списке оборудования также заявлены: 16- или 17-дюймовые диски, люк в крыше, приборка с экранчиком на 3,5 дюйма или 7-дюймовым дисплеем, мультимедиа с планшетом диагональю 10,25 дюйма, камера заднего вида, обычный или адаптивный круиз-контроль.

Новый Chevrolet Groove предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 149 л.с. и вариатором. Прежний кроссовер доступен с четырехцилиндровым атмосферником 1.5 (98 л.с.), в зависимости от региона «первый» Groove бывает с механикой или CVT. Полного привода у предыдущей модели нет, паркетник второго поколения тоже исключительно переднеприводный.

Выход нового Chevrolet Groove на рынки Латинской Америки и Ближнего Востока намечен на третий квартал текущего года.