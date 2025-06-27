Toyota, о которой вы не слышали: ретро-седан Origin

Все мы любим классические Toyota, но знаете ли вы, что в начале 2000-х компания выпустила один очень седан, практически не известный за пределами Японии? Это Toyota Origin — редкая модель, произведённая в количестве менее чем 1100 экземпляров.

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Toyota Origin выпускалась с мая 2000 по апрель 2001 года и была стилизована под автомобили 1950–1960-х годов — что неудивительно, ведь при её создании дизайнеры вдохновлялись первым поколением Crown, дебютировавшим в 1955 году под названием Toyopet Crown.

Бренд Toyopet был результатом опроса общественного мнения в Японии: «toyo» означало Восток, а «pet» — любимец, но на Западе слово «toy» («игрушка») ассоциировалось с несерьёзностью.

Первый Toyopet Crown был первым полноразмерным легковым Toyota и первым японским автомобилем, экспортированным в континентальную Америку. Однако из‑за слабой динамики и большой стоимости в $1999 в 1958 году, что составляло 67 % от средней годовой зарплаты американца, продажи в США провалились.

Toyota Origin создавалась в честь 100‑миллионного автомобиля компании. При сохранении винтажной эстетики, она явно крупнее своего предка, что придаёт ей более современный облик.

Передняя часть украшена круглыми фарами и хромированной решёткой, придающей седану возраст гораздо более почтенный, чем он есть на самом деле. Винтажный стиль поддерживается скульптурными боковинами и задними дверьми, открывающимися в противоположную сторону — как у оригинального седана 1955 года.

По размерам Origin достигает 4 560 мм в длину, 1 745 мм в ширину и 1 455 мм в высоту, с колёсной базой в 2 780 мм и массой 1 560 кг. Под капотом у него рядный шестицилиндровый двигатель 3,0 л (2JZ-E), развивающий около 220–230 л.с., работающий в паре с четырёхступенчатым «автоматом» и приводом на задние колёса, как у Lexus IS того времени.

Салон украшен кожей премиум-класса и настоящей деревянной отделкой, однако в целом интерьер — типичный для люксовой Toyota начала 2000-х, без ярких элементов. Его вполне можно принять за салон Lexus ES 2000 года.

Первоначально планировался тираж в 1 000 экземпляров, но в итоге было собрано 1 073 автомобиля.