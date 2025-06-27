Перечислены самые горячие автомобильные новинки 2025–2029 годов

Сколько новых машин появится в ближайшие годы? Подозреваем, счёт пойдёт на десятки — китайцы нас ещё удивят! Но давайте временно переключим внимание с Поднебесной на другие страны и всемирно известные марки. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми наиболее ожидаемыми и многообещающими моделями из Европы, Японии и Южной Кореи.

© Quto.ru

Genesis GV90

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

© Genesis

Премиальный корейский бренд навел перекрестие прицела на большие роскошные SUV — о планах возвестил прошлогодний концепт-кар Neolun с интересной трактовкой фирменного стиля. Серийный вариант, очевидно, будет поспокойнее с точки зрения общей эстетики и более приземленным в деталях. Подробности в основном покрыты мраком. Ожидается, что Genesis будет построен на электрифицированной платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform) и предстанет в форм-факторе подзаряжаемого гибрида. Сверхмощность вряд ли стоит ожидать — предварительно система выдаст в районе полтысячи «лошадей». Не исключены несколько вариантов тяговой аккумуляторной батареи. Скорее всего в оснащение войдёт пневматическая подвеска, адаптивные амортизаторы и прочие навороты, согласно статусу модели. Ориентировочная стоимость — в районе 100 тысяч долларов.

Kia Telluride

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

В России большой кроссовер с трёхрядным салоном практически неизвестен, а жаль — американцы его высоко ценят, продажи стабильно превышают 100 тысяч штук в год. Нынешнее поколение выпускается с 2019 года, так что смена не за горами. Перед разработчиками стоит ответственная миссия не испортить хорошую вещь. И мы не преувеличиваем: нынешний Telluride является многократным лауреатом премии 10Best awards от авторитетного американского журнала Car and Driver в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 году, а это говорит о многом. Во-первых, снаружи новинка точно будет отличаться от новейшего «геометрического» соплатформенника Hyundai Palisade. При этом интересные дизайнерские сюрпризы не исключены. Во-вторых, с высокой долей вероятности старый 3,8-литровый атмосферный V6 получит почётное увольнение, и на его место придёт «турбочетвёрка» объёмом 2,5 литра и гибридная силовая установка, в состав которой войдёт тот же двигатель. К слову, аналогичный набор предлагает современный Palisade.

© Mazda

Главное ожидаемое событие у грядущей «пятёрки» — гибридная силовая установка собственной разработки. По отдаче она, вероятно, займёт строчку между базовой версией (190 л.с.) и топовой турбонаддувной (260 л.с.). Напомним, что другой кроссовер Mazda CX-50 оснащён бензоэлектрической системой от Toyota RAV4. Стилистика? Эволюционная, ясное дело — компания сформировала настолько удачный фирменный язык дизайна, что вряд ли захочет глобально что-то менять.

BMW 3 Series

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Баварские машины любят за драйверский характер — сочетание отличных ездовых свойств, классной динамики и выверенной эргономики. Но стайлинг… К внешности и богатому внутреннему миру современных BMW накопилось немало вопросов, поэтому компания собирается радикально переосмыслить дизайн. Его предвестником стал довольно интересный концепт Vision Neue Klasse 2023 года, который неспроста назвали «Новым классом». Так называлась линейка седанов родом из шестидесятых, открывшая для компании дверь в будущее и указавшая вектор дальнейших свершений. Очевидно, серийная «трёшка» получит ключевые стилистические особенности шоу-кара. Другим важным событием станет электрификация спортивной модификации M3 — по инайдерским сведениям, её назовут iM3. Для фанатов традиционных «эмок» это не самая приятная новость, однако автомобиль наверняка не разочарует. Говорят, может получить силовую установку с четырьмя моторами, гарантирующими не только большой вес, но также беспрецедентную мощность и динамику. Также предложат гражданскую «электричку» i3 в разных исполнениях. О топливных BMW 3 Series пока сведений нет.

Alfa Romeo Stelvio

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

Мы скрестили пальцы и верим, что славная итальянская марка преодолеет очередной непростой период своей истории, и выплывет в светлое будущее. Немалые надежды возлагаются на новое поколение кроссовера Stelvio. Собирающийся на пенсию автомобиль первой итерации с продольно размещённым двигателем — один из самых красивых данного типа среди европейских, а вот о его преемнике пока подобное сказать сложно. Заснятый на тестах прототип новинки основательно закамуфлирован, так что ждём премьеру или утечку официальных фотографий. Паркетник спроектирован на шасси STLA Large концерна Stellantis, который в свою очередь является эволюцией нынешней архитектуры Giorgio и обладает широкими возможностями электрификации. Например, оно используется на Jeep Wagoneer S (поперечная компоновка силового агрегата) и Dodge Charger Daytona (продольная компоновка), может иметь электросистему с напряжением 400 или 800 вольт и тяговую аккумуляторную батарею ёмкостью от 85 до 118 кВт·ч. По предварительным данным, младший гибрид укомплектуют системой с четырёхцилиндровым ДВС. Не стоит удивляться, если топовую Stelvio Quadrifoglio создадут методом «перекрёстного опыления» и выпишут ей трёхлитровую рядную «шестёрку» Hurricane с двумя тубокомпрессорами (её ставят на машины американских брендов концерна) в составе бензоэлектрической установки.

Lexus LFR

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

© Lexus

Премиум-бренд «Тойоты» ассоциируется с надёжностью и умиротворением, хотя «горячие» машины в его портфолио тоже есть. Апофеозом стал уникальный суперкар LFA с высокооборотным мотором V10 объемом 4,8 литра. Поклонники Lexus давно ждали его преемника и дождались — по данным японского издания BestCarWeb, летом 2025 года дебютирует монстр с вероятным названием LFR. Инженерная концепция полностью другая: на сей раз титульный японский суперавтомобиль вооружится гибридной силовой установкой пиковой отдачей в 900 «лошадей». Впечатляющую цифру обеспечит четырёхлитровый V8 с двумя турбонагнетателями (720 л.с.) и электромотор. По габаритам LFR будет крупнее, чем Toyota GR Supra и получит алюминиевое шасси с углепластиковыми кузовными панелями. Отгрузка первых машин клиентам планируется осенью этого года. Стартовая цена — в районе 200 тысяч долларов. Для раскрутки новинки используют гоночный аналог под брендом Toyota для шоссейно-кольцевого класса GT3.

Ferrari EV SUV

© SHProshots

© SHProshots

© SHProshots

© SHProshots

В гамме итальянской фирмы есть потрясающий кроссовер Purosangue — самобытный как стилистически, так и технически. Он совершенно не похож на типичный премиальный паркетник в привычном понимании. Например, задние двери открываются против направления движения, дорожный просвет не даёт даже повода задуматься о съезде на грунтовки, а под капотом находится не наддувный двигатель V8, а форсированный 6,5-литровый V12 с фантастическим звучанием. Фанаты в восторге, а тем временем компания готовит еще один SUV — на сей раз полностью электрический, как того требуют современные тенденции. Первая стопроцентная «электричка» Ferrari пока покрыта мраком тайны. Кое-какие подробности о проекте сообщает журнал Car and Driver. Суперкроссовер, судя по всему, разрабатывают на уникальной собственной платформе и, по слухам, хотят самостоятельно производить максимум компонентов. Ряд решений и ноу-хау могут позаимствовать у сумасшедших подзаряжаемых гибридов SF90 Stradale и 296 GTB. Мощности наверняка будет в избытке. Весь вопрос в её источниках и на него пока нет ответа. Полагаем, итальянцы применят систему с четырьмя электромоторами. Есть и другой вопрос, похлеще и посерьёзнее — как ценители марки примут настолько нетипичный продукт? Даже если адепты традиционных «Феррари» не оценят электрокар, он наверняка привлечёт новых потребителей, которых не отпугнет стоимость в полмиллиона долларов и выше. И таких может оказаться немало — по прогнозам, в год порядка шести тысяч! Дебют ожидается в октябре 2025 года.