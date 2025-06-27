Чего ожидать от OldsCoolShow в этом году

С 6 по 7 июля на Рябовской мануфактуре пройдёт OldsCoolShow — ежегодная выставка классических автомобилей и мотоциклов, которая давно вышла за рамки просто выставки. Это городской уикенд с правильной эстетикой: винтажный металл, честный звук, индустриальный фон и люди, которые ценят форму не меньше, чем содержание.

© OldsCoolShow

В этом году мероприятие сменило площадку — и это пошло ему на пользу. Бывшее производственное пространство с кирпичными фасадами и открытыми пролетами идеально подчеркивает характер экспозиции. Более 100 редких машин и байков, собранных из частных коллекций, будут представлены без канатов, павильонов и музейной дистанции.

Кроме техники, в программе живая музыка, тату-зона с мастерами, креативная фотозона, маркет с кастомными вещами и винтажными деталями, а также ретро боулинг, который сложно воспринимать всерьёз, но невозможно проигнорировать.

© Пресс-служба OldsCoolShow

© Пресс-служба OldsCoolShow

© Пресс-служба OldsCoolShow

© Пресс-служба OldsCoolShow

© Пресс-служба OldsCoolShow

© Пресс-служба OldsCoolShow

© Пресс-служба OldsCoolShow

Организаторы не делают ставку на масштаб, делают — на вкус. Здесь не будет формата «всё для всех», но будет атмосфера для тех, кому интересно, как могут выглядеть автомобили вне гаражей и музеев.