Автоэксперт рассказал, как выбирать запчасти на маркетплейсах
Долгая доставка запчастей официальными дилерами, сокращение выбора, высокие цены. Все это вынуждает российских водителей покупать необходимое на маркетплейсах. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Иванов.
Интернет-площадки позволяют оперативно решать проблемы нехватки комплектующих. Благодаря развитию инфраструктуры сроки доставки существенно снизились: покупатели получают свои заказы буквально за сутки-двое. К тому же цены на маркетплейсах могут быть ниже, выбор - больше, а возврат - проще.
Наиболее востребованными автотоварами на платформах остаются так называемые "расходники": фильтры, комплектующие тормозной системы, масляные продукты и прочие детали, которые удобно подбирать по оригинальным каталогам или уникальным номерам (VIN-коду).
Однако покупать запчасти на маркетплейсах нужно осторожно:
- проверяйте продавца: лучше выбрать магазины с подтвержденным статусом официального партнера платформы, высоким рейтингом и значительным числом положительных отзывов;
- ориентируйтесь на оригинальные коды деталей (OEM): одинаковые изделия от двух производителей могут иметь разные обозначения;
- смотрите реальные фотографии товаров и читайте отзывы других покупателей, чтобы избежать неприятных сюрпризов, пишет ИА "Время Н".
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