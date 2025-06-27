Как выбирать запчасти на маркетплейсах

Долгая доставка запчастей официальными дилерами, сокращение выбора, высокие цены. Все это вынуждает российских водителей покупать необходимое на маркетплейсах. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Иванов.

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Интернет-площадки позволяют оперативно решать проблемы нехватки комплектующих. Благодаря развитию инфраструктуры сроки доставки существенно снизились: покупатели получают свои заказы буквально за сутки-двое. К тому же цены на маркетплейсах могут быть ниже, выбор - больше, а возврат - проще.

Наиболее востребованными автотоварами на платформах остаются так называемые "расходники": фильтры, комплектующие тормозной системы, масляные продукты и прочие детали, которые удобно подбирать по оригинальным каталогам или уникальным номерам (VIN-коду).

Однако покупать запчасти на маркетплейсах нужно осторожно:

- проверяйте продавца: лучше выбрать магазины с подтвержденным статусом официального партнера платформы, высоким рейтингом и значительным числом положительных отзывов;

- ориентируйтесь на оригинальные коды деталей (OEM): одинаковые изделия от двух производителей могут иметь разные обозначения;

- смотрите реальные фотографии товаров и читайте отзывы других покупателей, чтобы избежать неприятных сюрпризов, пишет ИА "Время Н".

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