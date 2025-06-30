«Ведро» или «Мерседес»: владельцы — о седане Hongqi H5

Автопром Поднебесной силён не только в кроссоверах и внедорожниках — мириады брендов производят седаны на любой вкус и в этой палитре очень интересна продукция старейшей марки Hongqi. Долгое время она выпускала лимузины для партийной верхушки страны, а с недавних пор «пошла в народ». Сегодня поговорим про модель H5 с двухлитровым турбомотором и восьмиступенчатым «автоматом». О тонкостях эксплуатации поведали владельцы на страничке отзывов сайта Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

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Пользователю с ником Фиолетовый седан пока всё нравится, хотя и проехал он не очень много: «Хорошая машина, пока 5000 км пробега полёт нормальный. Коробка автомат, двигатель 1.8 турбо (197 л.с. ). Салон собран хорошо, на ходу ничего не скрипит. (За исключением 30 градусного мороза). Самостоятельно запчасти найти возможно и цена адекватная. Фильтра (масляный, воздушный, салонный ≈ 1000 руб. оригинал). В салоне очень тепло даже в мороз, не смотря на то, что нет подогревов сидений. Нет подогревов сидений, но это не минус. Сиденья теплые, в салоне по климату комфортнее чем в Мазде 6. Задний ряд просторный, удобный подлокотник с боксом и выездающим пожстаканником. Есть подогревы зоны стеклоочистителей, заднего стекла, форсунок, зеркал. Дистанционный запуск, очень удобная функция, т.к. мотор турбированный зимой греть приходится».

© Hongqi

Валерий говорит, что H5 — не Mercedes-Benz, но крепкий бизнес-класс. Плюсы следующие: «+ внешний вид. У каждого свой вкус, но на мой взгляд автомобиль выглядит солидно, без излишнего кича, как часто любят китайцы, причем и внутри и снаружи. Материалы приятные, зазоры выставлены отлично. Автомобиль выделяется в потоке в отличие от массы однотипных кроссоверов.

расход топлива. Средний сейчас около 8 л/100 км, но половина была на зимней резине. По трассе круиз-контроль 130 км/ч в зависимости от ветра сейчас идет 6.5-7 л на сотню, что для авто с массой (снаряженной) 1700 кг очень неплохо, примерно в тех же пределах был расход у Суперба при массе на 200 кг меньше. Стингер «кушал» на 1.5-2 л больше на каждой сотне, но он и тяжелее на те же 200 кг.

динамика. Разгоняется весьма резво даже в экономичном режиме, в спорте выстреливает отлично при условии хорошего сцепления шин с асфальтом, Стингер выигрывает за счет полного привода, Суперб легче срывается в пробуксовку из-за недогруженности носовой части.

настройки. Подвеска в меру собранная, рулевое с обратной связью, коробка работает хорошо. Конечно, после Стингера автомобиль кажется мягким и даже чуть валким, но по сравнению с Супребом примерно такой же. И в целом, автомобиль настраивает на более спокойную, солидную езду, не провоцирует на «гонки».

© Hongqi

А это минусы: «— адаптивный круиз-контроль. Штука прикольная, повышает безопасность, но после обычного замечаешь ряд недостатков — очень большой запас расстояния (при том что в настройках стоит минимальный) и резкое торможение при приближении к попутному авто. В плохих дорожных условиях (дождь) выключается и не активируется, приходится иногда и по несколько часов держать ногу на педали газа в одном положении. Максимальная поддерживаемая скорость 150 км/ч. Для наших дорог хватает, а вот на немецких автобанах хотелось бы как у Стингера или Суперба — 200 км/ч. — багажник. Объем хороший, материалы отделки в порядке, дуги скрытые, но... после 2х лифтбэков никак не могу привыкнуть что в багажник нужно залезать чуть ли не полностью... Кроме того, чтобы сложить спинки задних сидений, надо потянуть рычаг из багажника...и одновременно потянуть спинку из салона, так что это лучше делать вдвоем. Отсутствует автопривод, даже в качестве опции».

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Свои «пять копеек» внёс Денис Иванов:

«Достоинства: Кожаные сиденья во всей машине очень мягкие. Нет резкого запаха новой машины. По сравнению с автомобилями своего класса, салон Hongqi выглядит более комфортным. Сиденья вентилируемые, что полезно и комфортно.

Недостатки: Самый серьезный недостаток — автомобиль медленно реагирует, иногда зависает и перестает отвечать на запросы. Шум шин слишком громкий, и его необходимо улучшить. Дальний свет фар на трассе вообще не влияет. Отклеивается клейкая полоска на левой задней двери — на это автовладельцы жалуются больше всего, но это не большая проблема, можно переклеить в магазине».