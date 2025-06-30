На Tiguan вскрылся масложор: владельцы кроссоверов грозят иском Volkswagen

Владельцы Volkswagen Tiguan 2022-2023 годов выпуска из Соединенных Штатов обратились в суд с коллективным иском в суд из-за чрезмерного потребления двигателями их кроссоверов масла. Автопроизводитель утверждает, что все в пределах нормы, но заявленная "Фольксвагеном" норма не кажется таковой.

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Как оказалось, двигатель VW серии EA888 требует доливки масла в межсервисные интервалы. В противном случае агрегат может запросто выйти из строя. Все дело, согласно данным из исковых заявлений, - в поршневых кольцах.

В Volkswagen с иском не согласны, и апеллируют к тому, что ни у одного из семи обратившихся в суд не зафиксирован случай выхода из строя двигателя. И говорят, что в руководстве по эксплуатации все написано предельно ясно: что мотор "Тигуана" может потреблять до 1 литра масла на 2000 км. Это верхний порог, и, говорят адвокаты производителя, ни один из истцов не сталкивался с таким аппетитом у своего автомобиля.

В связи с этими обстоятельствами Volkswagen просит суд прекратить разбирательство. Владельцы же намерены добиться проведения отзывной кампании.