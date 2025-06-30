Названы пять ошибок в протоколах ГАИ, которые могут спасти от штрафа

Юристы рассказали о пяти распространённых ошибках, на которые стоит обращать внимание при заполнении протокола, сообщает ИА DEITA.RU.

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Протокол о нарушении — ключевой документ, и ошибки в нём могут снять обвинения. Знание нюансов поможет водителям защитить себя от несправедливых штрафов и лишения прав.

Во-первых, важен период оформления протокола. Протокол должен составляться сразу после фиксации нарушения (ст. 28.5 КоАП РФ). Задержка может быть расценена как давление. Требуйте протокол о задержании, если вас незаконно удерживают.

Во-вторых – отсутствие разъяснения прав. Инспектор обязан объяснить ваши права согласно Кодексу об административных правонарушениях. Если этого не произошло, напишите в протоколе: «Права и обязанности не разъяснены».

Третья ошибка – проверка на алкоголь без понятых или видеозаписи. Закон требует либо двух понятых, либо видеофиксации. Отсутствие того и другого делает протокол недействительным. Укажите это в документе.

Четвёртая – Пропуск важных фактов. Протокол должен содержать все детали: погодные условия, состояние дороги, наличие видеозаписи с регистратора. Добавить недостающие данные можно самостоятельно.

Пятая – изменения после подписи. Вносить правки в подписанный протокол запрещено. Сравните свою копию с официальной версией. Несовпадения — основание для признания протокола недействительным.