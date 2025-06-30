В Самарской области выставили на продажу ВАЗ-2101 цвета «Рубин»

В Самарской области выставили на продажу седан ВАЗ-2101 цвета «Рубин». Автомобиль был выпущен в 1981 году и имеет пробег всего 4,3 тысячи километров.

© Вечерняя Москва

По словам владельца, на машине ездили очень редко, и большую часть времени «копейка» провела в сухом гараже, а внутри автомобиля до сих пор сохраняется неповторимый запах новых «Жигулей».

Единственное, что может насторожить коллекционеров, — это замена глушителя, так как на оригинальном появились признаки коррозии. Однако замененная деталь является заводской и выпущена в тот же период, что и сам автомобиль.

ВАЗ-2101 оснащен 64-сильным двигателем объемом 1,2 литра и четырехступенчатой механической коробкой передач. Цена, установленная за седан из Самарской области, составляет 2,6 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой нового бизнес-седана Lada Aura, передает «Российская газета».

В России появился целый ряд необычных лотов, которые могут заинтересовать коллекционеров. На городской доске объявлений подмосковного Жуковского в марте было размещено предложение о продаже двухдолларовой купюры США 2003 года выпуска серии А с редкой буквой «Н», обозначающей город Сент-Луис.

А петербуржцы выставили на продажу автографы культовых музыкантов за миллионы рублей. Среди них Evanescence, Deep Purple, Pink Floyd и Maneskin. За 1,2 миллиона рублей можно купить постер с автографами всех участников группы Evanescence: Эми Ли, Джeна Mаджурa, Tима Мaккopда, Уилла Xанта и Tpoя Мaклоxopна.

За один миллиард рублей желающие могут приобрести остров в Подмосковье. Согласно презентации, на территории площадки можно построить элитный коттеджный поселок на 50 домов, полноценный яхт-клуб и причалы для кораблей.