«Заработано непосильным трудом»: как в России покупают машины

Как предпочитают расставаться со своими кровными за новенький руль? Об этом редакция Quto узнала из отчёта САППА РОМИР.
Основным способом оплаты покупки нового автомобиля для большинства марок остаётся полный расчёт из собственных сбережений, часто дополняемый схемой trade-in, когда старый автомобиль идёт в зачёт нового. Например, таким образом более двух третей покупателей приобрели свои Omoda (68%) и Lada (67%). Владельцы автомобилей корейских брендов также приобрели свои Hyundai (65%) и Kia (64%) за полную оплату.
Таким же образом поступили большинство покупателей машин Haval (58%), Geely (55%), Tank и Chery (по 53%). Каждый второй или третий покупатель избегает автокредитов, предпочитая тратить средства из своих накоплений и от продажи предыдущей машины. Так поступали 49% владельцев автомобилей Exeed, 41% — в случае марки Changan, 37% покупателей «Москвича».
Среди опрошенных были россияне (30%), которые использовали кредитные и лизинговые программы, которые предлагают дилерские центры. Таким образом в стране было куплено 44% «Москвичей», 39% — Changan, 37% — Exeed, по 31% — в случае машин марок Chery и Haval.
Оформление кредита на покупку автомобиля вне дилерского центра, а в сторонних финансовых организациях выбрали 19% покупателей Changan и 16% — Geely.
Незначительное число россиян приобретали машины в лизинг или через долгосрочную аренду через сторонние организации. Этот финансовый инструмент пока воспринимается как преимущественно корпоративный механизм для автопарков. Чаще всего таким образом физлица покупали машины марок Tank (2,7%) и Exeed (1,4%).
Зафиксированы и единичные случаи, когда оплату автомобиля брал на себя работодатель. Такая ситуация оказалась наиболее характерной для покупателей автомобилей «Москвич» (1,6%).