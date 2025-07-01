«Заработано непосильным трудом»: как в России покупают машины

Как предпочитают расставаться со своими кровными за новенький руль? Об этом редакция Quto узнала из отчёта САППА РОМИР.

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Основным способом оплаты покупки нового автомобиля для большинства марок остаётся полный расчёт из собственных сбережений, часто дополняемый схемой trade-in, когда старый автомобиль идёт в зачёт нового. Например, таким образом более двух третей покупателей приобрели свои Omoda (68%) и Lada (67%). Владельцы автомобилей корейских брендов также приобрели свои Hyundai (65%) и Kia (64%) за полную оплату.

Таким же образом поступили большинство покупателей машин Haval (58%), Geely (55%), Tank и Chery (по 53%). Каждый второй или третий покупатель избегает автокредитов, предпочитая тратить средства из своих накоплений и от продажи предыдущей машины. Так поступали 49% владельцев автомобилей Exeed, 41% — в случае марки Changan, 37% покупателей «Москвича».

Среди опрошенных были россияне (30%), которые использовали кредитные и лизинговые программы, которые предлагают дилерские центры. Таким образом в стране было куплено 44% «Москвичей», 39% — Changan, 37% — Exeed, по 31% — в случае машин марок Chery и Haval.

Оформление кредита на покупку автомобиля вне дилерского центра, а в сторонних финансовых организациях выбрали 19% покупателей Changan и 16% — Geely.

Незначительное число россиян приобретали машины в лизинг или через долгосрочную аренду через сторонние организации. Этот финансовый инструмент пока воспринимается как преимущественно корпоративный механизм для автопарков. Чаще всего таким образом физлица покупали машины марок Tank (2,7%) и Exeed (1,4%).

Зафиксированы и единичные случаи, когда оплату автомобиля брал на себя работодатель. Такая ситуация оказалась наиболее характерной для покупателей автомобилей «Москвич» (1,6%).