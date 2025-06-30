Владельцы Solaris HC рассказали, почему выбрали кроссовер российской сборки

"РГ" проанализировала отзывы владельцев кроссоверов Solaris HC, выпускающихся на заводе в Санкт-Петербурге, чтобы выявить плюсы и минусы популярной модели.

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Российский автомобильный бренд Solaris был создан компанией "АГР Холдинг" в 2024 году вскоре после того, как она приобрела завод в Санкт-Петербурге, где прежде выпускались легковушки ушедших корейских брендов. Компания возобновила работу завода, сохранив высокий уровень автоматизации производства, а также высококвалифицированных специалистов. Сегодня на предприятии полного цикла производятся седаны Solaris HS и Solaris KRS, а также кроссовер Solaris HC и хетчбэк повышенной проходимости Solaris KRX.

Интерес поклонников бренда к компактному кроссоверу Solaris HC не праздный, а вполне практичный. Ведь автомобиль даже не просто адаптирован для России, а создан специально для российских условий и проверен в них. Соотечественники голосуют за проверенные агрегаты и трансмиссии классической конструкции, которые предпочитают турбомоторам и роботам.

Какие еще причины заставляют наших граждан сделать выбор в пользу отечественного бренда - мы узнали благодаря комментариям владельцев кроссоверов на форумах, площадках продаж и тематических страничках в соцсетях.

Российская история

Владельцы довольны, прежде всего, тем, что Solaris HC практичен и хорошо адаптирован к российским реалиям даже в начальных переднеприводных версиях. "Высокая посадка, неплохой клиренс (пузом не шаркает), неплохо проходит сугробы, хоть и не 4wd, неплохой свет, теплый зимой, в меру холодный летом, ликвидный - надежные агрегаты (G4FG), хорошо сбалансирован для наших дорог, устойчив - экономичный, не требователен к топливу, доступные запчасти, авто хорошо знают в сервисах", - перечисляет ключевые преимущества кроссовера владелец с ником mtv (на форуме www.drom.ru)

В том же ключе высказывается на форуме портала анонимный пользователь из Кемерово: "Клиренс, классический автомат, понятный и прогнозируемый двигатель, энергоемкая подвеска, теплые опции для Сибири (подогревы лобового-бомба! Кожаный руль с подогревом и конечно же подогрев форсунок!), легко найти запчасти и элементы тюнинга, расход топлива радует, удобная посадка, замечают на дороге. Детям сзади удобно. Машина надежна, комфортна и главное, что рентабельна при вторичной продаже. Опять же запчасти есть и ждать не надо с алика".

Конечно, многим владельцам по душе проверенные бензиновые атмосферные двигатели объемом 1,6 и 2 литра мощностью 121 до 149 л.с. соответственно. Хвалят за надежность с выносливостью и трансмиссии - 6-ступенчатую "механику" и классический 6-диапазонный "автомат".

"Важную роль при выборе сыграл технический аспект. Мне не хотелось связываться с турбомоторами - они капризные в эксплуатации, да и долговечность вызывает вопросы," - признается Дмитрий Трина из Пятигорска: "У HC же привычный атмосферный двигатель, 123 силы. Не самая высокая мощность в сегменте, но меня это не напрягает. В последние пару лет в городе натыкали много камер видеофиксации, так что лихачить не вижу смысла".

Когда покупатель устал от неизвестного и непроверенного

Многие владельцы видят в кроссовере Solaris HC альтернативу большому количеству новых и неизвестных моделей, которые в последнее время заполонили наш рынок.

"Бесчисленное количество неизвестных машин от непроверенных брендов я не рассматривал, так как не доверяю им. Думал приобрести иномарку с небольшим пробегом, но в реальности таких вариантов было мало, а цены казались завышенными. Однажды мы с женой заглянули в автосалон Solaris и были впечатлены паркетником HC", - пишет на ту же тему Андрей Николаевич из Кирова.

Привычно и проверено временем

Владельцы Solaris HC объясняют свою лояльность бренду надежностью конструкции классическими инженерными решениями.

"Никаких сенсорных кнопок - только привычные, аппаратные. Все как мы любим", - комментирует на площадке solaris-forum.ru Дмитрий из Пятигорска. "Еще одним важным преимуществом считаю классический 6-ступенчатый автомат. Для нашей горной местности он подходит идеально. Вариаторы и роботы здесь долго не живут, ломаются", - добавляет он.

На том же форуме Ольга из Иркутска отдает должное полноприводной трансмиссии, которую, как она справедливо замечает, не предлагают многие из конкурентов Solaris HC:

"Машину купила в конце сентября. Из двух предлагаемых типов привода выбрала полный. Это было для меня принципиально, ведь у нас в Иркутске по полгода лежит снег. Зимой с полным приводом ездить спокойнее и безопаснее. Багажник - один из самых вместительных в сегменте - 433 л. В комплектацию входит и полка - китайские одноклассники на ней часто экономят", - продолжает перечислять достоинства Solaris HC владелица.

Елена Николаевна из Краснодара развивает тему: "Управление интуитивно понятное, есть все необходимые функции, ничего не раздражает. Пока ездила только по городу. Габариты чувствуются хорошо, автомобиль маневренный. До этого у меня был Sandero, и я могу сказать, что в "Солярисе" чувствую себя намного комфортнее. Например, подогрев руля, который входит в полноценный зимний пакет, - это просто находка! Также нравится высокий клиренс, который добавляет уверенности на зимней дороге".

Создавался для России

Многим клиентам, как показывают отзывы на форумах, по душе заводские электронные решения, работающие на комфорт и безопасность. Например, достаточно часто они хвалят заводскую телеметрическую систему "Solaris. Цифровой Автомобиль" с функциями дистанционного запуска двигателя, управление центральным замком, предоставление информации по местоположению, маршрутам и стоянке автомобиля и другие.

"Устанавливается приложение на смартфон, активируется дилером на телефонный номер первого владельца. Можно открыть или закрыть, поморгать "аварийкой", погудеть, запустить или остановить двигатель (имеется ввиду - заглушить - Прим.ред.). Еще это чудо-устройство оценивает твою манеру езды", - пишет пользователь metalheart из Екатеринбурга.

Хвалят Solaris HC также и за богатый набор опций, многие из которых не предлагаются для "одноклассников" в субкомпактном сегменте.

"В марте взял Solaris HC в самой жирной комплектации в этой линейки, "престиж+смарт". Цвет можно было выбрать любой, мне нравится белый, 2.0, полный привод, панорамная крыша, "зимний пакет", комбинированный кожаный салон, электропривод сиденья, камеры вокруг 360, адаптивный круиз контроль и т.д., все остальные примочки и плюшки присутствуют, нет смысла перечислять! Мне, ну очень все нравится! Есть конечно и минусы. При выходе из машины ноги пачкаются об пороги, - но это дело привычки", - публикует отчет о покупке на профильном телеграм-форуме Геннадий Севрюков.

Впрочем, есть комментарии и с пожеланиями к производителю по пересмотру оснащения в комплектациях. "Я - водитель спокойный, поэтому мотора 1.6 мне вполне хватает. А, вот, чего не хватает, так это кнопки открывания двери багажника. Возможно, она есть в более богатых комплектациях. Добавила бы эту функцию уже в "базу", - рекомендует Елена Балабина из Краснодара.

Ну и, конечно, Solaris HC реальные пользователи ценят за комфорт и неплохие ходовые качества.

"Сиденье отличное, подголовник идеальный наконец можно нормально положить голову. За подпор поясницы в любой комплектации - отдельный поклон! Не хватает только самой подушки подлиннее и повыше (ноги чуть висят). Довольно шустро разгоняется, но выше 3500 оборотов пока ни разу не давал крутить (обкатка + погода). Расход 7.2, город и трасса, нравится. В планах шумка, музыка и вероятно другая зимняя резина", - пишет на форуме solaris-club.net пользователь под ником Paws.

Впрочем, восприятие комфорта у всех разное, как и места эксплуатации. Например, на форуме портала 110km.ru анонимный автор поделился своим мнением, что ходовая не всегда мягко отрабатывает плохие дороги в его регионе. При этом, владелец отмечает, что управляется автомобиль уверенно и без всяких проблем заводится в морозы зимой.

Как бы то ни было, Solaris HC в целом реальным владельцам нравится. Практически во всех постах прочитывается подтекст - машина оптимальна как по приспособленности к нашим условиям, так и по соотношению цена-качество. В этом, как видно, и заключается главное конкурентное преимущество Solaris HC.