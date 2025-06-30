Чем опасен перепробег на моторном масле

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал "Российской газете" что будет, если не поменять масло вовремя.

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Многие автовладельцы, стремясь сэкономить, значительно увеличивают интервал замены моторного масла. Как специалист с опытом работы в области эксплуатации смазочных материалов поясняю: подобная практика неизбежно ведет к тяжелым последствиям для двигателя, многократно превосходящим мнимую экономию.

Моторное масло выполняет множество критически важных функций: смазка и разделение трущихся поверхностей, отвод тепла, нейтрализация продуктов неполного сгорания топлива и удаление продуктов износа. К пробегу в 50 000 километров, даже при использовании высококачественных синтетических масел, происходит глубокая деградация его свойств.

Во-первых, защитные присадки, формирующие масляную пленку на деталях, срабатываются. Это вызывает граничное трение, ведущее к задирам на вкладышах коленчатого и распределительного валов, стенках цилиндров. Риск заклинивания двигателя или проворота вкладышей становится существенным.

Во-вторых, способность масла нейтрализовывать кислоты, образующиеся при сгорании топлива, резко падает. Это приводит к коррозии уязвимых элементов двигателя.

В-третьих, потеря моюще-диспергирующих свойств способствует образованию шлама и лаковых отложений. Загрязнения забивают масляные каналы, ограничивая подачу смазки к нагруженным узлам, таким как гидрокомпенсаторы или подшипники турбины. Нагар же вызывает залегание поршневых колец, что снижает компрессию, увеличивает расход масла на угар и топлива.

В-четвертых, загрязненное и окисленное масло хуже отводит тепло, что ведет к локальным перегревам и ускоренному износу деталей.

Наконец, накопленные в масле продукты износа и сажевые частицы действуют как абразив, ускоряя разрушение трущихся поверхностей.

Следует понимать: даже масла класса Longlife, рассчитанные на увеличенные интервалы замены (обычно до 30 000 км в идеальных условиях), не предполагают пробега в 50 000 километров. Такая эксплуатация выходит за рамки любых рекомендаций производителей автомобилей и смазочных материалов.

Финансовые последствия пренебрежения заменой масла очевидны. Экономия в несколько тысяч рублей на плановом обслуживании оборачивается дорогостоящим ремонтом двигателя - от крупноузлового или капитального ремонта до необходимости его полной замены. Стоимость таких работ на порядки превышает затраты на регулярную замену масла и фильтра, - отмечает эксперт.