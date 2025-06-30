Автоэксперт Сокуев рассказал, чем опасен перепробег на моторном масле
Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал "Российской газете" что будет, если не поменять масло вовремя.
Многие автовладельцы, стремясь сэкономить, значительно увеличивают интервал замены моторного масла. Как специалист с опытом работы в области эксплуатации смазочных материалов поясняю: подобная практика неизбежно ведет к тяжелым последствиям для двигателя, многократно превосходящим мнимую экономию.
Моторное масло выполняет множество критически важных функций: смазка и разделение трущихся поверхностей, отвод тепла, нейтрализация продуктов неполного сгорания топлива и удаление продуктов износа. К пробегу в 50 000 километров, даже при использовании высококачественных синтетических масел, происходит глубокая деградация его свойств.
Во-первых, защитные присадки, формирующие масляную пленку на деталях, срабатываются. Это вызывает граничное трение, ведущее к задирам на вкладышах коленчатого и распределительного валов, стенках цилиндров. Риск заклинивания двигателя или проворота вкладышей становится существенным.
Во-вторых, способность масла нейтрализовывать кислоты, образующиеся при сгорании топлива, резко падает. Это приводит к коррозии уязвимых элементов двигателя.
В-третьих, потеря моюще-диспергирующих свойств способствует образованию шлама и лаковых отложений. Загрязнения забивают масляные каналы, ограничивая подачу смазки к нагруженным узлам, таким как гидрокомпенсаторы или подшипники турбины. Нагар же вызывает залегание поршневых колец, что снижает компрессию, увеличивает расход масла на угар и топлива.
В-четвертых, загрязненное и окисленное масло хуже отводит тепло, что ведет к локальным перегревам и ускоренному износу деталей.
Наконец, накопленные в масле продукты износа и сажевые частицы действуют как абразив, ускоряя разрушение трущихся поверхностей.
Следует понимать: даже масла класса Longlife, рассчитанные на увеличенные интервалы замены (обычно до 30 000 км в идеальных условиях), не предполагают пробега в 50 000 километров. Такая эксплуатация выходит за рамки любых рекомендаций производителей автомобилей и смазочных материалов.
Финансовые последствия пренебрежения заменой масла очевидны. Экономия в несколько тысяч рублей на плановом обслуживании оборачивается дорогостоящим ремонтом двигателя - от крупноузлового или капитального ремонта до необходимости его полной замены. Стоимость таких работ на порядки превышает затраты на регулярную замену масла и фильтра, - отмечает эксперт.