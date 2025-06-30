Идет трансформация спроса: Lada Aura начали покупать частники

Главные покупатели седанов Lada Aura - юридические лица, однако наблюдается всё больше регистраций "частниками", сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Российская Газета

К настоящему времени АвтоВАЗ продал около 700 единиц Lada Aura, из которых 70% зарегистрировано на юрлиц. "Физики" начали больше интересоваться седаном больше с мая, когда были объявлены скидки от производителя: дисконт 550 тысяч рублей можно получить за сдачу авто в трейд-ин и при оформлении в лизинг. Таким образом, стартовая стоимость "Ауры" - 2 049 000 рублей.

Предложение действительно выгодное: седан имеет на 250 мм больше места в задней части салона, оснащён по умолчанию силовым агрегатом 1.8 Evo + вариатор, а также имеет богатый базовый опционал, включая отделку салона из комбинации кожзама и ткани.

Так, по данным эксперта, в мае на учёт встало 118 автомобилей Lada Aura: 90 из которых приобрели физлица (76%). За три недели июня реализовано 84 автомобиля, и уже более 80% - 69 единиц - купили "физики".